Navarra registra 532 casos, 32 hospitalizaciones y 11 fallecidos en personas ya vacunadas

prevenir casos sintomáticos del COVID-19, y para prevenir ingresos hospitalarios por COVID-19 es del 76% con una dosis y del 91% con vacunación completa. La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior, del 37% con una dosis y del 64% con dos dosis; y por ello, los vacunados han de tomar precauciones adicionales para no infectarse y no contagiar.

La incidencia de COVID-19 es mucho menor en personas con vacunación completa. Esta semana se ha registrado la mayor tasa de incidencia de los últimos meses tanto en vacunados como en no vacunados. De no haber sido por la vacunación, las consecuencias de este aumento de incidencia estarían siendo dramáticas.

A pesar de ello, durante 2021 se han confirmado en Navarra 532 casos, 32 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y 11 defunciones por COVID19 en personas que habían recibido la vacunación completa.

El informe finaliza señalando que, pese a que la vacunación está reduciendo el impacto de esta nueva onda epidémica sobre la incidencia de casos graves, en la situación actual “es de suma importancia mantener los consejos de prevención para frenar el aumento en la incidencia y evitar que esta variante siga propagándose”.

El informe recuerda también que “cada persona es responsable de poner los medios para evitar contagiarse y transmitir la infección”. Para ello, se aconseja mantener la distancia física interpersonal de más de metro y medio y, cuando no puedan mantenerse esas condiciones, usar mascarilla.

Según el informe, el uso de mascarilla cuando no se mantiene la distancia física de seguridad entre personas ha demostrado ser una medida eficaz para prevenir el contagio del COVID-19. Se debe mantener el uso de la mascarilla en situaciones en las que se coincide con personas que no son convivientes habituales en espacios cerrados o si no se mantiene la distancia interpersonal en espacios abiertos, independientemente del estado de vacunación.

El informe concluye indicando que la vacunación completa reduce mucho el riesgo de presentar enfermedad grave, y notablemente el riesgo de infección ante un contacto con un caso. Sin embargo, el balance positivo se reduce si la vacunación se acompaña de una reducción apresurada de otras medidas preventivas. El efecto máximo de la vacunación no se alcanza hasta 14 días después de completar la pauta. Las personas vacunadas todavía pueden adquirir la infección, presentar formas graves, y transmitir la infección, por lo que deben mantenerse las otras medidas preventivas.