Denuncia en Peralta que habían usado su tarjeta para no pagar dos suscripciones a dos plataformas de TV

Un vecino de la Merindad de Olite de 53 años ha sido imputado por la Guardia Civil como presunto autor de tres delitos: dos de estafa y otro por presentar una denuncia falsa.

Los tres delitos fueron detectados a raíz de que los agentes investigasen la denuncia presentada por el investigado en la que aseguraba ser víctima de dos delitos de estafas bancarias mediante uso fraudulento de su tarjeta bancaria, con la que se habían adquirido dos suscripciones a dos plataformas de contenido audiovisual.

El investigado, después de presentar una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Peralta acudió a su entidad bancaria para que le fuesen devueltos los dos importes que supuestamente habían sido cobrados indebidamente, por lo que habría cometido dos delitos de estafa.

Con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y dar con la posible autoría del delito de estafa, se dio comienzo a la operación denominada “APERTA”. Los agentes, después de analizar las suscripciones, verificar datos con las dos plataformas afectadas, analizar correos electrónicos, tarjetas y números de IP de conexiones, pudieron constatar que realmente se trataba de un delito de simulación de delito.

El resultado final de la operación denominada “APERTA”, se pudo comprobar que el varón investigado no sufrió cargos no autorizados en su tarjeta bancaria, si no que fue él mismo quien contrató los servicios y con la finalidad de devolver los recibos cargados en su cuenta corriente decidió presentar una denuncia (que resultó ser falsa) en una Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil.