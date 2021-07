Una compañía eléctrica tendrá que pagar los daños por un corte en Castejón

Una distribuidora de electricidad ha sido condenada a pagar los 864 euros que costó arreglar el motor de una puerta corredora de una empresa de Castejón que se vio afectada por un corte del suministro. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 ve probada la causa directa y añade que corresponde a la suministradora exigir a las empresas las protecciones.

La empresa argumentaba que los daños tenían su origen en una sobretensión en la red eléctrica producida con ocasión de un corte en el suministro el 22 de julio de 2020. La compañía eléctrica, por su parte, reconocía un corte de 86 minutos en primer lugar, y otro de 3 de segundos que afectaron a 2.302 clientes en total, “sin que consten otras incidencias de ese día”. Añadía que los picos de tensión son inevitables y que es responsabilidad de la empresa afectada no contar con las protecciones adecuadas, que en este caso eran obligatorias por ser una línea parcialmente aérea.

La juez ve acreditado que la avería se produjo por una sobretensión en la red provocada por los cortes de suministro. Sobre la obligación que contar con protecciones adicionales, la sentencia afirma que es algo que debería exigir la demandada. “Esta obligación no puede eximir de responsabilidad a la demandada que, en todo caso, es la que presta el suministro y, por tanto, deberá exigir a sus clientes que cuenten con las referidas protecciones”. La sentencia también rechaza el argumento de que no hubo más incidencias. “De ser cierto, ni significa que no se hayan producido ni su falta determina que la empresa no las haya sufrido”.