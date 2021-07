Los casos entre jóvenes de 15 a 24 años se multiplican por 10

Navarra ha vivido esta semana un “repunte sin precedentes, sólo superado por la eclosión de la pandemia en marzo de 2020”. Así describen la situación de la covid-19 los técnicos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en su último informe epidemiológico, centrado en los contagios de la semana pasada (28 de junio al 4 de julio).

El principal motivo está claro. Ha sido “la gran interacción social” que se ha producido con motivo de las celebraciones y viajes de fin de curso, que ha dado lugar “a varios brotes” que han afectado a un gran número de jóvenes, principalmente de entre 17 y 25 años de edad,

En concreto, en el grupo que tiene entre 15 y 24 años la incidencia se ha multiplicado por 10 en esos siete días. En una semana ha pasado a alcanzar los 1.467 casos por cada 100.000 habitantes, cuando una semana antes era de 142 casos (en el gráfico superior se puede ver la evolución de los nuevos contagios en Navarra por franjas de edad en las últimas dos semanas).

El informe, además, señala que a partir de cada caso en Navarra se generan 4,48 infecciones.

NO SÓLO SON LOS JÓVENES

aumento de casos, aunque haya afectado principalmente a los más jóvenes, se ha dado también en casi todos los grupos de edad. Así, la incidencia supera los 50 casos por 100.000 habitantes en todos los menores de 45 años. No obstante, Salud indica que el, aunque haya afectado principalmente a los más jóvenes, se ha dado también en casi todos los grupos de edad. Así, la incidencia supera los 50 casos por 100.000 habitantes en todos los menores de 45 años.

MÁS VARIANTES

La variante delta o variante india es ahora la responsable de la mayoría de estos nuevos casos. El director general de Salud, Carlos Artundo, afirmaba esta semana que está en el 70-80% de todos ellos.

Los técnicos de Salud advierten en esta situación que es “de suma importancia” mantener las instrucciones preventivas “para evitar que esta variante delta se propague extensamente” en Navarra, “lo que podría conllevar el retroceso en los avances conseguidos en semanas”.

El número de casos de otras variantes también ha aumentado.

HAY UNA "RELAJACIÓN"

Salud lamenta que el incremento de casos en todos los grupos “indica la relajación general de medidas preventivas”.

La fórmula que ofrece el informe epidemiológico de los técnicos para evitar que suba la curva de contagios y que la variante delta no se propague intensamente en Navarra está en manos de todos los ciudadanos.

Recalca que para evitar la transmisión se deben combinar tres medidas. La primera, la distancia física interpersonal de metro y medio, algo que “minimiza el riesgo de transmisión”.

Si no se puede, está la segunda medida: el uso de mascarillas. Asegura que ha demostrado ser una medida eficaz para prevenir el contagio. Se debe llevar en espacios interiores, si se coincide con personas con las que no se convive, y en el exterior si no se puede guardar las distancias.

En tercer lugar cita la vacunación.