Actualizada 23/06/2021 a las 16:34

La Agrupación Socialista de Estella ha exigido "la inmediata dimisión y devolución de las actas de los dos concejales declarados tránsfugas, Jorge Crespo y Magdalena Hernández" y ha pedido, además, a Maribel Ciordia que no tome posesión del acta.

Los socialistas han criticado este miércoles "el falso relato que los tránsfugas han ido recreando" y han afirmado que "estas actuaciones solo justifican su ambición personal, el daño a la Agrupación Socialista y los movimientos que derivaron en la moción de censura".

Además, el PSN ha censurado las declaraciones de Maribel Ciordia afirmando que "varios afiliados habían presentado denuncias ante la Comisión de Garantías" o que "sí se votó la moción de censura".

Frente a ello, la Agrupación Socialista de Estella ha remarcado que "para poder asistir a asambleas, votar en las mismas o presentar cualquier recurso interno en el PSN, es condición imprescindible ser afiliado o afiliada del PSOE" y que, en este caso, "la número 4 en las listas municipales, Maribel Ciordia, no es, ni era en ese momento, afiliada".

"Sus afirmaciones son rotundamente imposibles y sólo pretenden allanar el camino ante una posible dimisión de uno de los concejales declarados tránsfugas", ha apuntado.

Por otro lado, los socialistas han desmentido "el falso relato, que desde hace más de un año venimos sufriendo, de que la agrupación aprobó realizar una moción de censura". Han explicado que "es condición indispensable para que una agrupación pueda debatir la posibilidad de solicitar al partido la realización de una moción de censura que este punto se refleje en el orden del día de la asamblea" y han asegurado que "la convocatoria de la asamblea del 24 de enero no recoge ningún punto referido a una moción de censura".

"De hecho, los estatutos marcan en el artículo 53 que los acuerdos de trascendencia deben ser consultados a la militancia, y esto, no sucedió", han aseverado.

Según han indicado, "es cierto, y así lo reconocemos", que en la asamblea celebrada el 24 de enero "existe cierto enfado ante algunas actuaciones de NA+ y, por ello, en todo momento, se insta a buscar otras vías de trabajo con otros partidos, hablar con otros grupos o que se estudie la posibilidad, no quiere decir que se haga, de explorar y trabajar una posible moción de censura".

"La convocatoria y el acta demuestran que no se presentó ninguna propuesta de acuerdo, ni documento, ni programa que pudiera avalar la realización de una moción de censura", han apuntado.

Además, la Agrupación Socialista de Estella ha explicado que "en un mensaje difundido a terceras personas a través del correo oficial de la agrupación, el concejal declarado tránsfuga admite que no se ha mandado más que a explorar, no habla de aprobar ni de hacer otra cosa".

A juicio de los socialistas, "todo esto contradice y demuestra la falsedad del relato, ya que la asamblea de la Agrupación Socialista de Estella nunca avaló ningún acuerdo con Bildu y Geroa Bai para realizar una moción de censura". Y han considerado que "también se evidencia el engaño a la ciudadanía de una moción de censura que se negoció a escondidas durante meses, incluido el reparto de la alcaldía que conocimos posteriormente y que luego se demostró que era cierto".

"Los responsables de la Agrupación Socialista de Estella y el grupo municipal hemos recibido insultos, descalificaciones y graves acusaciones por parte de los concejales declarados tránsfugas, incluso el intento de cese de nuestro actual portavoz donde se le acusaba de traición, suplantación de identidad e intentos de conspiración, incluso de ejercer acoso", han lamentado.

En este sentido, han recordado que "tanto la expulsión provisional de Jorge Crespo como la definitiva de ambos concejales se debió al incumplimiento de los estatutos, primero por un cese que no cumplía la normativa y después, por apoyar una moción de censura con otros partidos sin ningún tipo de aval de la formación".

