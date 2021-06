El PSN propone incorporar al Navarrómetro una pregunta sobre la gestión de la pandemia

Actualizada 21/06/2021 a las 21:48

El PSN ha propuesto incorporar al Navarrómetro que se realizará a final de año una pregunta sobre cómo considera la ciudadanía navarra que el Gobierno foral ha gestionado la pandemia, una iniciativa que ha contado con el "aval mayoritario" de los grupos, salvo de Navarra Suma, que ha considerado que se trata de una pregunta "sesgada" y "sin consensuar".

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, la parlamentaria de NA+ Marta Álvarez ha recordado que la pasada semana su coalición criticó que las preguntas para el Navarrómetro que habían presentado relacionadas con la gestión de la pandemia "no las aceptaron con la excusa de que había muchas y no se podían introducir más". Y ha manifestado que este lunes, ante la "presión de la ciudadanía porque no quieren preguntar, meten una pregunta sesgada y sin consensuar sobre la valoración de la pandemia".

En su opinión, "esto no debe ser así, las preguntas deben estas consensuadas". Ha defendido Álvarez que "es importante conocer la valoración de la ciudadanía de la gestión sanitaria y de lo que ocurrió en las residencias" y ha censurado que esto no se acepte con "la excusa de que la gente no distingue cuando le preguntan". "Esto demuestra cómo valora el PSN a la ciudadanía y cómo entiende el PSN la participación", ha señalado.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha censurado la "polémica infundada por determinados grupos de que se evitaba preguntar en el Navarrómetro". Ha explicado que el PSN ha propuesto este lunes incluir una pregunta sobre la gestión de la pandemia y ha destacado que "ha habido un aval mayoritario por parte de los grupos, pero casualmente quien más polémica trajo, Navarra Suma, hoy se opone".

Según ha expuesto, "quieren más preguntas orientadas a diferentes departamentos cuando la persona de la UPNA que vino el otro día a explicarnos el Navarrómetro decía que a las personas no se les puede especificar concretamente porque no tiene los datos, no conocen cómo se ha gestionado en cada departamento y sí entienden que pueden valorar la gestión de la pandemia de una manera global".