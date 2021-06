Actualizada 17/06/2021 a las 14:47

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que el Plan de Empleo, que está "a punto de cerrarse", contempla la figura del delegado de prevención y ha destacado, además, que el Ejecutivo lleva unos meses en la elaboración del borrador del cuarto Plan de Salud Laboral de Navarra 2021-2024, que "será sometido a un proceso participativo tanto interdepartamental como social".



En respuesta a una interpelación de Izquierda-Ezkerra en el pleno de la Cámara foral, Induráin ha reconocido que las cifras de accidentes laborales y fallecimientos en Navarra son "elevadas" y ha considerado que es "preciso" un "esfuerzo colectivo y compartido" para "dar la vuelta a unos datos preocupantes".



Induráin ha remarcado que los números absolutos y los índices de siniestralidad de la Comunidad foral son "altos" y, a primera vista, "más elevados que la media estatal y otras autonomías, algo que se viene reflejando desde hace bastantes años". Pero ha remarcado que "hay que tener en cuenta que Navarra es una de las comunidades con mayor peso industrial y que se ha caracterizado por una mayor actividad eonómica durante la pandemia".



Así, "reconociendo que son datos muy preocupantes", la consejera ha considerado que "hay que pulsar también las tendencias, sobre todo una vez que empieza a despejarse la pandemia, un factor que también ha tenido su influencia en una bajada de accidentes por el descenso de actividad". Además, ha señalado que "tampoco es exacto" afirmar o "dar por bueno" que ha habido un descenso en la inversión para prevención.



En este sentido, ha asegurado que "se están consolidando diferentes esfuerzos e inversiones" tanto en plantillas en el Servicio de Salud Laboral, con 13 profesionales desde 2017, como con "sucesivos incrementos presupuestarios por diferentes conceptos, todos ellos con la finalidad común de trabajar y mejorar en la prevención de accidentes, un objetivo en el que el departamento aporta todo lo que está en su mano".



Según datos del ISPLN facilitados por la consejera de Salud, en 2020 se contabilizaron 21.000 accidentes de trabajo de los que 9.502 (45,2%) cursaron con baja médica. En números absolutos, en 2020 se produjeron 71 accidentes de trabajo graves y 11 mortales, frente a los 80 graves de 2019 y 14 mortales de 2019.



Por otro lado, el 43% de los accidentes de trabajo graves y mortales en jornada de trabajo se dan en el sector de industria, principalmente en la manufacturera de alimentación y metal, el 27% en construcción y el 13% en la actividad de transporte.

Asimismo, el riesgo de accidentarse en el trabajo es 31,8 veces mayor en las ocupaciones elementales no cualificadas que en las de menor riesgo o mayor cualificación, mientras que en las empresas entre 11 y 250 asalariados el riesgo es más elevado frente a las empresas menores y mayores a ese número.



Además, según ha expuesto Induráin, la edad más joven, la menor antigüedad en el puesto y la temporalidad en la contratación, variables estrechamente relacionadas, también conforman un conjunto de factores de mayor riesgo de accidentes de trabajo.

DISCREPANCIAS SOBRE EL DELEGADO DE PREVENCIÓN



Por su parte, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha puesto de manifiesto el aumento de la siniestralidad laboral en Navarra, un problema "muy grave", y ha recordado que los sindicatos están reclamando medidas para hacer frente a esta situación. "Navarra se sitúa por encima de la media, a pesar de la pandemia en 2020 se han registrado demasiados accidentes. No estamos para echar cohetes, sino más bien todo lo contrario", ha lamentado De Simón, quien se ha alegrado de la recuperación de la figura del delegado de prevención. "Esta noticia me parece extraordinaria", ha manifestado.



En representación de Navarra Suma, Cristina Ibarrola ha acusado al "pentapartito" de "cargarse las políticas de éxito en salud laboral y prevención de riesgos laborales, en donde Navarra había sido líder". "Navarra ha pasado de ser un referente nacional a situarse entre las peores. No hay excusa que justifique esta deriva", ha sostenido Ibarrola, quien ha criticado que se llevan "dos años de legislatura y seguimos sin Plan de Empleo" y ha instado a "recuperar ya la figura del delegado de prevención" e "implantar ya medidas eficaces". "Navarra no merece ser la segunda peor comunidad en siniestralidad laboral en 2020", ha sostenido.



Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que "los malos datos" de siniestralidad laboral es "una preocupación compartida" y ha considerado que "un factor determinante" de esta situación es "el marco legal impuesto por la reforma laboral". "En absoluto estamos mirando para otro lado. No tenemos Plan de Empleo desde el año 2012, cuando venció el último y ustedes estuvieron en el Gobierno hasta 2015 pero fueron incapaces de acordar ni con sindicatos ni empresas", le ha reprochado a la parlamentaria del NA+. Frente a ello, ha defendido el Plan de Empleo "basado en el acuerdo y compromiso entre la administración, las empresas y los trabajadores" y que se espera firmar "en un plazo de dos semanas".



Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha advertido de que "la precariedad mata y esto no es un eslogan, sino una realidad dolorosamente cierta". Se ha congratulado de la vuelta del delegado de prevención y ha instado a la consejera a que en el próximo Plan de Salud Laboral de Navarra "se haga un especial hincapié en todo lo que suponen los riesgos laborales en el ámbito de lo psicosocial". "Esto va a ser una pandemia en los próximos años, nos estamos dejando con mucha frecuencia un elemento muy difícil de manejar, los riesgos psicosociales, el sufrimiento crónico que traen estos riesgos es uno de los elementos que más mata, que más enfermedad provoca y que es determinante para todos los otros riesgos".



Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha exigido que "se derogue con carácter inmediato la reforma laboral porque mientras persistan estas condiciones difícilmente podremos acabar con la siniestralidad". Y sobre la figura del delegado de prevención, ha considerado que "no tiene mucho encaje tal y como la venimos conociendo hasta ahora". "No sabemos en qué términos se ha recogido pero si se recoge la figura con las mismas competencias, funciones y el mismo modo de financiación que las legislaturas anteriores no va a contar con el apoyo de nuestro grupo", ha subrayado.



Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha advertido de que "la incidencia de los accidentes laborales se duplica en el trabajo temporal", por lo que ha considerado que "si conseguimos que las subcontratas asuman los pactos en relación a materia de riesgos laborales, habremos dando un paso". Asimismo, se ha mostrado "escéptico" con la figura del delegado de prevención y ha esperado que "hablemos de otro tipo de delegado, porque el otro no nos ayudó".