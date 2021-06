Actualizada 16/06/2021 a las 11:16

Las APYMAS Herrikoa, Sortzen, Concapa y Britila, que representan al 90 % de las familias de escolares navarros, han reiterado su demanda de que el próximo curso los centros educativos retomen la jornada que tenían antes de la pandemia, dados los perjuicios que causa una jornada continua en su organización pese a la actual buena situación sanitaria.

Lo han señalado en el Parlamento foral en nombre de estas tres asociaciones María García (Britila), Noelia Etxarri (Herrikoa) y Marta Diez (Sortzen), quienes han lamentado la decisión en la que no se han tenido en cuenta los argumentos del as familias, "impuesta" por el departamento de Educación de comenzar el curso escolar 2021-22 con jornada continua en todos los centros, una circunstancia que se revisará en octubre y en enero en función de cómo evolucione la pandemia.

Así, han concedido que la prudencia debe presidir la actuación en estas circunstancias, pero "queremos criterios sanitarios que determinen las jornadas, y que estos criterios sean cuantificables", han dicho tras asegurar que "la jornada escolar no es vector de contagio y por tanto no puede ser tomada como una medida de flexibilidad".

Al respecto, han sostenido que otras comunidades (como Cantabria o la CAV) en este curso que ahora termina han mantenido las jornadas escolares partidas, de mañana y tarde, "sin que sus ratios de contagio hayan sido mayores que los de Navarra".

En cualquier caso, no han cuestionado que el pasado año, con grandes incertidumbres sobre cómo se producían los contagios y acerca de cuál podría ser la evolución, se decidiera unificar la jornada escolar en horario continuo, han dicho para respaldar que la docencia haya sido presencial durante todo el curso.

Sin embargo, "hoy las autoridades sanitarias tienen muchos más datos que los que teníamos en 2020", se conocen los beneficios de medidas como la mascarilla, la ventilación y la higiene de manos, "la vacunación avanza, y este verano alcanzaremos la inmunidad de grupo, el hito para volver a la normalidad".

Todo ello, sumado a la constatación de que "el tipo de jornada escolar no influye en el mayor o menor contagio del virus" entre los alumnos, les hacen insistir en que "no existe argumento sanitario para una jornada creada para una situación pandémica", más aún cuando esta jornada repercute totalmente en la organización de las familias y de las actividades extraescolares de los hijos.

En el turno de los grupos, las intervenciones han reiterado las expuestas hace una semana cuando el pleno del Parlamento Foral aprobó una moción de Navarra Suma apoyada por Geroa Bai y EH Bildu para permitir que cada centro educativo pueda recuperar el próximo curso los horarios y jornada que tenía antes de la pandemia.

Así, Pedro González (NA+) ha coincidido en considerar como algo "claro" que la jornada no es un factor que haya influido en pandemia, y ha advertido de que "si la sociedad va volviendo a la normalidad no tiene sentido planificar las cosas como si esto no fuera así", más aún cuando las medidas extraordinarias de conciliación de los padres, como el teletrabajo, ya no son mayoritarias y es difícil compatibilizarlo con los horarios de los hijos.

En la misma línea, María Solana (Geroa Bai) ha subrayado que cualquier medida debe tomarse "siempre por criterios sanitarios", pero mantener la jornada continua "no parece razonable, cuando desde Salud se está trasladando que la situación va a ser notablemente mejor en el inicio del curso".

También Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha coincidido en apelar a la "prudencia y responsabilidad" en cualquier decisión, pero ha lamentado: "No hemos escuchado una valoración sanitaria que indique que esta medida vaya a ser efectiva, ni en qué datos se apoya el departamento de Educación para tomar esta medida".

Por el contrario, el socialista Jorge Aguirre ha respaldado el protocolo presentado por el departamento de Educación para este próximo curso, presidido por "la antelación, la garantía de presencialidad, y la prudencia", ha dicho para descansar sobre este último valor la decisión de iniciar las clases con jornada continua.

