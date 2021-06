Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

"Cuando me llamaron por teléfono, me insistieron en que el departamento de Salud recomendaba la Pfizer y que tenía que firmar el consentimiento informado asumiendo los riesgos, como si quisieran meter un poco de miedo”, explicaba este lunes María Ángeles, trabajadora del Complejo Hospitalario de Navarra, que acudió a Mutilva para segunda dosis de AstraZeneca. Esa misma sensación tenían varios trabajadores esenciales, que el Gobierno de Navarra hacía campaña en favor de la farmacéutica estadounidense. Sin embargo, lo tenían claro: lo “normal, lógico y coherente” es completar la pauta de AstraZeneca. “No me parece bien mezclar medicamentos”, expresaban.



Docentes, policías, bomberos, personal del Complejo Hospitalario de Navarra y de los centros de salud... Por las instalaciones de Forem en Mutilva pasaron ayer los primeros trabajadores menores de 60 años pendientes de la segunda dosis. Admiten que han pasado semanas en vilo, en tierra de nadie, esperando noticias. La muerte del cabo Francisco Pérez Benítez, el pasado 23 de abril, les impactó pero no les ha condicionado en su decisión. Eso sí, admiten que en los lugares de trabajo hay “indignación” ante la falta de un criterio claro. Por eso ha imperado más el “sentido común” que la indicación del Ministerio de Sanidad y del departamento de Salud, que, con carácter general, recomiendan Pfizer.

“HE DUDADO UN POCO”

Beñat Agirre, de 31 años y vecino de Alsasua, es profesor de Educación Física en Estella. “He dudado un poco, pero me parecía lo más correcto. Quizás dentro de un año, si toca vacunarse de nuevo y me dieran a elegir, preferiría la Pfizer, pero una vez que ya tienes la primera dosis puesta, me parece más adecuado completar la pauta de AstraZeneca”, señaló. Entre los compañeros de trabajo, explicó que la mayoría también han optado por la AstraZeneca. “Me he leído el consentimiento informado poco antes de venir aquí. Puede ser que tenga algún riesgo pero no veo mayor problema”, explicaba este docente, que admitía que con la primera dosis tuvo “un poco de malestar”.



“NO ENTIENDO POR QUÉ TENEMOS QUE FIRMAR”

Arantza Garaikoetxea, profesora de Educación Infantil, admitía que le costó mucho decidirse por la AstraZeneca. “Lo que tenía claro es que no iba a ponerme una vacuna distinta. Así que era o ponerme esta o nada, así que finalmente he optado por completar la vacucación”, señaló. Expuso que ya se le había pasado el plazo de la segunda dosis, así que una vez tomada la decisión al menos se sentía aliviada de no tener que esperar más tiempo. “Con la gente de mi alrededor también hay muchas dudas, pero la mayoría van a seguir con AstraZeneca”, comentaba.

Admitía que entre compañeros hay indignación por cómo han ido sucediendo las cosas. “No sé si se puede culpar a nadie. A mí me parece que darnos la opción de cambiar a otra marca era importante. Lo que no entiendo es por qué nosotras tenemos que firmar el consentimiento informado y para los otros casos no. No me parece justo”, añadió.



“LO TENÍA CLARO, NO QUERÍA MEZCLAR”

Patricia Eguaras, que este lunes cumplió 35 años, y Miriam Elizalde (33 años) se vacunaron juntas el 7 de marzo y ayer volvieron juntas al antiguo Forem de Mutilva. El viernes les llegó un SMS informándoles de que podían pedir cita a través de la APP, pero como tenían dudas de si era para AstraZeneca o Pfizer, decidieron llamar a los rastreadores. “Nos atendieron muy bien”, explicó Miriam. Ambas son educadoras en la guardería Mundopeke de Nuevo Artica. “El curso ha ido muy bien. Sólo hemos tenido un niño positivo, hace tres semanas y no ha contagiado a nadie del centro”, comentaban. Las dos eligieron AstraZeneca sin ningún tipo de duda. “Lo de mezclar no queríamos”, zanjaron. Por eso firmaron el consentimiento informado sin leerlo. “¿Para qué? Si tuviera que leerme todo lo que nos dan para firmar no habría forma de vivir tranquilos”, comentaba Patricia, que admitió que la primera dosis le sentó “fatal”. “Estuve dos días con 39 de fiebre, algo que no me había pasado nunca. Espero que esta vez no me pase”, indicó. Miriam, por contra, toleró la primera dosis perfectamente.

