Este martes, primera noche sin toque de queda desde el 25 de octubre

Navarra vivirá este martes la primera noche sin toque de queda desde que el pasado 25 de octubre de 2020 el Gobierno de Navarra estableciera la limitación de la movilidad nocturna entre las 23.00 horas y hasta las 06.00 horas. Desde hoy ya no será necesario contar con un permiso especial o una causa justificada para salir a la calle o realizar desplazamientos por la comunidad autónoma, así que los navarros recuperarán su libertad de movimientos a cualquier hora del día.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha denegado el toque de queda nocturno decretado por el Ejecutivo foral desde el pasado domingo para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida “no supera el canon de necesidad y proporcionalidad”.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar celebraciones como las que se produjeron el pasado fin de semana en distintos puntos del país una vez que se levantó el estado de alarma. "Nos quedan pocos días de restricciones, ese llamamiento a la responsabilidad es importante y mayoritariamente la ciudadanía navarra lo ha sido", ha enfatizado.



Chivite ha recordado, además, que existen limitaciones de lo que se puede hacer en el espacio público en determinadas horas, como no juntarse más de seis personas o la prohibición del consumo de alcohol, por lo que "seguimos manejando ese instrumento que los tribunales sí lo han ratificado".

El TSJN considera que "el control del denominado ‘botellón’ no necesita ni exige una medida tan invasiva en los Derechos Fundamentales (o al menos no se ha justificado cumplidamente para cubrir el juicio de necesidad y proporcionalidad)". "El control del ‘botellón’ se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria (lo mismo que se hacía antes de la pandemia) no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria”, asegura la Sala.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tampoco ha ratificado el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, fijado en la orden foral a las 22 horas, al ser una medida ligada al toque de queda nocturno. Entiende el Tribunal que estas limitaciones horarias “solo tienen sentido en el contexto de la vigencia del toque de queda pues estos límites de horario máximo solo persiguen habilitar el cumplimiento” del mismo.

En el marco de las últimas restricciones por coronavirus en Navarra, respecto a las limitaciones de reuniones de máximo 6 personas tanto en el ámbito privado como público, la Sala considera la decisión ajustada y proporcionada, tal y como lo ha sostenido en resoluciones anteriores.

