Actualizada 11/05/2021 a las 15:53

Navarra ya no tiene toque de queda y las terrazas de la hostelería podrán ampliar su horario más allá de las 22 horas. Así lo ha confirmado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, al indicar que no van a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Ya no está fijada la limitación establecida a las 22 horas del horario de terrazas, por lo que ese horario se amplía hasta el límite máximo establecido”, ha indicado el también titular de Presidencia e Interior del Ejecutivo. No obstante, ha señalado que siguen estudiando el tema y en las próximas horas lo concretarán más.

Remírez ha dicho que el Gobierno acata la decisión judicial y por tanto no planteará un recurso contra ella y ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad ciudadana”.

Es lo que acaba de declarar el vicepresidente después de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que ha rechazado el toque de queda decretado por el Gobierno navarro para impedir los botellones al considerarlo “desproporcionado”. Frente a lo ocurrido en otras comunidades. la sala de lo contencioso administrativo del tribunal navarro sí reconoce la competencia de la Comunidad foral para limitar la movilidad, pero considera que el control del botellón se puede realizar con la legislación ordinaria.

El tribunal tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de hostelería, fijado a las 22 horas, al ser una medida ligada al toque de queda que ha decidido anular.

Por otro lado, Remírez ha señalado que no se prevé poner en marcha este fin de semana ningún dispositivo especial policial para evitar aglomeraciones tras la eliminación del toque de queda.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar