La familia de Mikel Zabalza pide en "justicia y verdad"

Actualizada 07/05/2021 a las 15:10

Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, ha pedido este viernes de nuevo en el Parlamento que se tomen medidas para investigar y esclarecer la muerte del joven tras ser detenido por la Guardia Civil porque una declaración política puede ser "una reparación moral" pero la familia quiere "justicia y verdad".

Iodia Zabalza ha comparecido en la comisión de Relaciones Ciudadanas acompañada por los directores del documental "Non dago Mikel?", un trabajo que han calificado de "ejercicio de memoria histórica"

Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas han explicado que fue un trabajo colectivo con una gran repercusión social y mediática, que obtuvo una mención especial del jurado del Festival de San Sebastián, se ha situado entre las diez películas más vista del año en España, en breve se estrenará en las salas comerciales franceses y acudirá al festival de Buenos Aires.

Un recorrido cinematográfico que han hecho en paralelo a los distintos pronunciamientos políticos que se sucedieron al hacerse públicos, coincidiendo con el estreno de la película, los audios en los que un teniente de la Guardia civil dice al coronel Perote que la muerte de Mikel Zabalza puedo producirse en el cuartel de Intxaurrondo durante un interrogatorio con torturas.

Por estos hechos, han recordado, tanto el Parlamento de Navarra como los ayuntamientos de Pamplona y San Sebastián reclamaron la apertura de una investigación, algo que sin embargo rechazaron el Senado y el Congreso, así como el Ministerio del Interior, que se remitió a las acusaciones particulares para acudir a los tribunales.

"Ha sido un paso más, pero en lo que al esclarecimiento de este caso estamos en el mismo punto", ha afirmado Idoia Zabalza, quien ha señalado que hay "posibilidades de actuar desde el ámbito político si se hace con sinceridad y rigor", lo que permitiría que "todos salgamos beneficiados" como sociedad.

Ha lamentado por eso que todo la "contundencia" del documental y de los audios, así como la reacción ciudadana no hayan servido para "para la resolución" de este caso ante lo que ha considerado como "un muro que resulta imposible derribar".

Ha criticado también una ley antiterrorista que permitió "la vulneración de derechos" y actuar "con total impunidad", y ha indicado que por ello "corresponde al ámbito político mirar hacia atrás para saber qué ocurrió", una actuación par la que ha reclamado "transparencia".

"El Parlamento de Navarra exigió que se investigue, que así sea", ha dicho Amaia Merino, para quien "el terreno está abonado" y "ahora os toca a los políticos" actuar, y para ello, ha subrayado, "tenéis un buen apoyo social".

Por NA+, Iñaki Iriarte ha calificado la muerte de Mikel Zabalza de "suceso muy doloroso" y añadido que el hecho de que "una persona joven e inocente" aparezca muerta en las circunstancias conocidas es "algo inaceptable", por lo que ha defendido que se esclarezca lo sucedido porque las muertes de ETA "no justifican ninguna vulneración de derechos humanos", aunque por eso, ha concluido, "no entendemos como se puede condenar esta muerte y no las de ETA"

La portavoz del PSN, Inmaculada Jurío, ha defendido que se investiguen todas las torturas y vulneraciones de derechos humanos, calificado de relato "cruel, descarnado e inhumano" el que se escucha en los audios y defendido el derecho de las víctimas al reconocimiento y la reparación, aunque ha advertido que el ámbito judicial no corresponde al Parlamento.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha apostado por conservar la memoria de lo ocurrido también para futuras generaciones y señalado que el conocimiento de los audios fue un punto de inflexión y el reflejo de "una vulneración de derechos humanos que nunca debió ocurrir" y que debe "probada" y "reparada", por lo que ha apostado por "no tirar la toalla".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha considerado el documental un "tremendo trabajo" para la familia de Mikel Zabalza y "muchas otras víctimas", y ha asegurado que pese a los "impedimentos" judiciales y políticos "ya es hora de que lo que ha sido ocultado durante muchos años" se conozca porque "también es parte del sufrimiento de este pueblo, un sufrimiento que ha alcanzado a muchas familias".

En la misma línea Ainhoa Aznárez de Podemos, ha abogado por "empeñarnos en esclarecer las responsabilidades" en la muerte de Mikel Zabalza cuando la tortura ha sido empelada "sistemáticamente" en la lucha antiterrorista, por lo que ha apuntado que es "una mala noticia" que no se investigue una muerte por la que "nadie ha pagado"