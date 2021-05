Actualizada 05/05/2021 a las 06:00

En la legislatura pasada, la espada de Damocles que pendió sobre María Solana al frente del departamento de Educación tuvo especialmente un nombre y un apellido: Carlos Gimeno. El entonces parlamentario del PSN se convirtió en el azote por excelencia de la gestión de la nacionalista y, por extensión, del Gobierno que presidía Uxue Barkos y sostenían Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Las elecciones de 2019 alteraron las alianzas. El PSN pasó a liderar el Ejecutivo en coalición con Geroa Bai y Podemos, pero el cambio de roles afectó sobre todo a los dos protagonistas de esta historia. Gimeno es ahora el titular de Educación y Solana, parlamentaria rasa de Geroa Bai. Pese a que sus siglas comparten gabinete, no hay complicidad entre ellos cada vez que debaten en la Cámara. Las tensiones pasadas se mantienen. Ayer brotaron sin disimulo de nuevo, esta vez con el ciclo del 0-3 años sobre la mesa.

Compareció el consejero socialista en el Parlamento y expuso lo que ya presentó en rueda de prensa el 15 de abril junto a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu. En líneas generales, una reducción de las tarifas de las escuelas infantiles para el próximo curso de 15 euros al mes por tramos de renta. Esa cantidad se aplicará a los centros de titularidad municipal financiados mediante convenios con el departamento de Educación y se traducirá en una bajada de tasas de entre un 7,6% y un 75%. Las tarifas por comedor quedan al margen de la rebaja. Así mismo, las siete escuelas dependientes de Derechos Sociales se integrarán en la estructura de Educación. La matrícula para las escuelas infantiles se realizará del 24 al 28 de mayo y en el presente curso hay 3.827 alumnos en los centros afectados por una rebaja de tarifas que corre a cargo del Ejecutivo, así que los ayuntamientos no asumen coste. El consejero abrió la puerta a nuevos descensos de tarifas el próximo curso, si bien prefirió esperar antes calibrar el “efecto llamada” del ya anunciado. Pasos todos hacia la “universalidad” de una etapa no obligatoria, dijo Gimeno, al igual que otro que subrayó: Navarra prevé ampliar en 1.173 plazas la oferta actual en tres años (391 por curso), en base a un acuerdo con el Ministerio de Educación y financiación de fondos europeos.



LA "PALABRA DADA"

-Gracias por compartirnos una información que en poco ha variado de lo que ya compartieron al mundo en general en rueda de prensa. No he detectado ningún valor añadido.

Así arrancó su intervención la portavoz de Geroa Bai, María Solana, tras las palabras de Carlos Gimeno, lo que daba a entender un prólogo de consideraciones que no iban a gustarle al consejero socialista, quien en su exposición inicial aludió a que cumplía al acuerdo programático suscrito con sus socios en verano de 2019.

-No entendemos de la misma manera que ustedes el hecho de cumplir la palabra dada. Cumplir con los compromisos del acuerdo programático no es que dos años después no se haya movido ni un ápice y siete escuelas sigan dependiendo de Derechos Sociales, o que la creación del Servicio del 0-3 años se acordó para el Presupuesto de 2020 y estamos en mayo de 2021. Es ya más de un año lo que ha pasado y sigue sin ponerse en marcha. Cumplir los compromisos casi no es cumplirlos -continuó la parlamentaria nacionalista.

Definitivamente, Solana se dio riendo suelta en las recriminaciones a su sucesor en el cargo:

-Están preocupados por cumplir los compromisos que tienen más que ver con el plan de recuperación de España o lo que hablan con la ministra Celaá, y vienen con una disposición de las cosas que no sé hasta qué punto se ajusta con lo que aquí tienen comprometido con sus socios o Bildu.

Por Bildu había intervenido antes que Solana la parlamentaria Bakartxo Ruiz, a quien Gimeno quiso “agradecer” que hubiese “constatado un avance en la actuación del Gobierno de Navarra”. “Sorprende que en otros grupos no se haga...”, apostilló el socialista en referencia a su socio Geroa Bai. Se descartaba como destinatario a NA+ por su papel de oposición. “Las familias quieren escolarizar a los niños y el problemas es económico, no sanitario”, alertó Pedro González por Navarra Suma.

El choque entre Gimeno y Solana eclipsó el resto de la sesión. La segunda lanzó preguntas.

-¿Qué opina Celaá de que su partido promueva la gratuidad de las escuelas infantiles sólo del Ayuntamiento de Pamplona y no de toda Navarra? O ¿por qué no han aumentado el número de plazas en euskera en las escuelas del Gobierno?

-Estoy mucho más de acuerdo con cómo implantó el consejero de Derechos Sociales de la anterior legislatura el modelo D en las escuelas de su competencia que con cómo lo autorizó usted en las escuelas de Pamplona -replicó Carlos Gimeno.

El actual responsable de Educación del Gobierno describió a su antecesora como una “especialista en hacer presupuestos que luego había que ampliar”.

- Su intervención ha sido una enmienda a la totalidad, está en desacuerdo con todo lo que hace el departamento. No por ser habitual deja de ser sorprendente -afeó el socialista, que no se cortó en el balance-. Tras año y diez meses, hemos mejorado la actuación de toda su legislatura anterior.