Actualizada 29/04/2021 a las 13:45

UGT y CC OO de Navarra saldrán a la calle este Primero de Mayo con una manifestación conjunta para exigir que se cumplan los compromisos políticos adoptados en campaña electoral y en el programa de Gobierno y se recuperen así los derechos perdidos durante la crisis y la pandemia.



Ambos sindicatos han explicado asimismo en conferencia de prensa que en este momento es necesario que UGT y CC OO muestren claramente este Primero de Mayo su rechazo a las "actitudes fascistas" de la derecha y la ultraderecha.



El secretario general de la UGT de Navarra, Jesús Santos, ha afirmado que, hasta ahora, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "no nos ha dado motivos para desconfiar", ya que las medidas adoptadas "han tenido una orientación social, de protección de los trabajadores y de los colectivos más vulnerables y, además, se han negociado y acordado con los sindicatos y la patronal en el marco del Diálogo Social".



Este Gobierno, ha recordado, "inició su andadura con un programa político que recogía básicamente los aspectos más importantes de las reivindicaciones sindicales", entre ellas la revalorización del SMI, la derogación de la reforma laboral o el fortalecimiento del sistema público de pensiones.



Sin embargo, el Gobierno "está sometido a fortísimas presiones de la derecha política y mediática y de las patronales para que se perpetúen unas políticas que les favorecen a ellos y solamente a ellos", ha apuntado Santos, quien ha exigido "que se cumplan los compromisos políticos adoptados en campaña electoral y en el programa de Gobierno" y ha instado a "no dar un solo paso atrás en nuestros objetivos prioritarios".



Esos objetivos, ha precisado, son "que se repongan los derechos que nos arrebataron con la excusa de la crisis", que se devuelva el equilibrio de fuerzas a la negociación colectiva y la potencialidad reguladora de los convenios colectivos, que se impulsen las políticas sociales y de redistribución de la riqueza, que se recupere la extensión y calidad de los servicios públicos, especialmente Sanidad, Educación y Dependencia, y que se fortalezca el sistema público de pensiones.



"Hay una premisa a la que no vamos a renunciar: cumplir los compromisos adquiridos con las trabajadoras y los trabajadores de este país. Porque no sólo los gobiernos, el conjunto de la sociedad está en deuda con su gente trabajadora", ha resaltado.



Santos ha subrayado además que, "por desgracia, este año nos toca también salir a la calle en defensa de la libertad, la democracia y la paz. Nos toca plantar cara a la intolerancia y a las explícitas amenazas de muerte que están recibiendo políticos demócratas y contribuir a mantener las actitudes fascistas, racistas y xenófobas lejos de las instituciones".



Por su parte, el secretario general de CC OO en Navarra, Chechu Rodríguez, ha aseverado que últimamente "han revivido debates importantes sobre la igualdad, la democracia, el papel de los sindicatos y los servicios públicos".



En este sentido, ha denunciado que, "auspiciado por la derecha y la ultraderecha, se están cuestionando avances que creíamos consolidados. La polarización política, sin duda, nos afecta como sociedad y como sindicato. Porque pone en peligro reivindicaciones clave para CC OO y UGT".



"Nuestro país no es como lo quieren pintar desde la derecha. Nuestra sociedad no es racista, ni insolidaria, ni desmemoriada", ha declarado Rodríguez. "No vamos a dejar, de ninguna manera, que la ultraderecha vuelva a amenazar nuestra convivencia. El matonismo, la mentira, el desprecio al adversario político, las amenazas no forman parte de nuestra sociedad. Nunca más esas ideas, nunca más esas actitudes", ha agregado.



El dirigente de CC OO ha considerado al respecto que "defender la libertad con mayúsculas -no la del tándem Ayuso-Monasterio-, la democracia y la convivencia deben convertirse en reivindicaciones sociales de primer orden y así lo vamos a hacer también este Primero de Mayo".



Para Rodríguez, "es hora de que los gobiernos cumplan, porque somos un país en deuda con la gente trabajadora. Un país moderno y un Gobierno progresista no pueden coexistir con el actual modelo laboral. Hay que derogar la reforma laboral, subir el SMI y cambiar la ley de pensiones".



Asimismo, ha apostado por "reforzar el escudo social, afrontando las reformas necesarias, un proceso en el que la negociación con los sindicatos es fundamental".



En Navarra, ha destacado, el Diálogo Social y el Plan de Empleo "tienen que ayudar a cambiar algunas de las cualidades negativas de nuestro mercado laboral", ya que "no podemos seguir siendo la comunidad con menos paro y a la vez donde las jornadas parciales son más numerosas, la brecha de género en salarios más alta y el índice de incidencia de accidentes de trabajo más grande".



"España y Navarra tienen una deuda con su clase trabajadora, por eso es ahora cuando hay que hacer políticas progresistas, es ahora cuando hay que cumplir y es ahora cuando hay que proteger el empleo", ha concluido.



La manifestación del Primero de Mayo de UGT y CCOO, convocada bajo el lema "Es hora de cumplir", saldrá a mediodía de la Plaza de las Merindades y terminará en el Paseo Sarasate.