Maeztu: "Navarra tiene un sistema de protección fuerte que está siendo fundamental"

Actualizada 22/04/2021 a las 12:12

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha defendido que la Comunidad foral cuenta con un sistema de protección social "fuerte" que "está siendo fundamental para proteger a las personas en estos momentos de gran dificultad y hacer realidad ese deseo común de no dejar a nadie atrás".

"Está logrando importantes resultados en términos de empleo, cohesión social y reducción de la pobreza", ha sostenido Maeztu, en respuesta a una interpelación de Podemos en el pleno del Parlamento foral.

Según ha expuesto, "en ese camino nos gustaría contar con el consenso y trabajo de todos los grupos y hacer, como dijo la presidenta, que Navarra sea reconocida por su nivel de progreso en términos de cohesión social y territorial".

En su exposición, Maeztu ha puesto en valor el sistema de protección de Navarra, así como el trabajo "arduo" que se ha venido realizando a este respecto. En este sentido, ha destacado que en el informe de seguimiento de la estrategia S3, que "nos compara con el conjunto de regiones europeas", Navarra ocupa la posición número 12 con "la menor tasa de pobreza".

Según ha indicado la consejera, para obtener estos resultados "es evidente que incluye muchos factores, nuestro alto desarrollo económico e industrial, nuestros niveles de empleo, de formación o la calidad del sistema sanitario y educativo". Y ha destacado que "también es determinante nuestro sistema de protección social y de garantía de rentas". "Un sistema que va más allá de la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital".

En cuanto a la Renta Garantizada, Maeztu ha asegurado que esta prestación, como el conjunto del sistema de garantía de rentas, "está jugando un papel esencial en la mejora de la protección social". "Se trata de la prestación que en el conjunto de España más cobertura tiene respecto al número de personas que se encuentran en situacion de pobreza, ya que mientras con ella llegamos a más del 70% de personas en esta situación, la media en el conjunto del España es de un 8%", ha detallado.

Ha afirmado, además, que esta prestación "está jugando un papel esencial en la protección social ante la crisis derivada de la pandemia". En concreto, según ha expuesto, mientras que en 2019 hubo por primera vez "una ligera bajada" en las unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada, de un 2,5%; en el año 2020 "se ha dado cobertura a un 6% más que en 2019, aunque la diferencia interanual entre diciembre de 2019 y 2020 es un 19% más". "Muchas de ellas unidades familiares que nunca habían tenido que recurrir a estos dispositivos de protección", ha agregado.

Igualmente, la consejera de Derechos Sociales ha puesto en valor el trabajo de gestión que está realizando su departamento y ha destacado que, pese al "fuerte" incremento de solicitudes por la crisis, "ha sido capaz de contestar dentro de los plazos establecidos en al ley". Una circunstancia que, según ha expuesto, "es muy importante para que las familias no se vean en situaciones comprometidas y delicadas".

Asimismo, ha defendido que la Renta Garantizada "lejos de suponer un obstáculo para el empleo está logrando mejores resultados en materia de inserción laboral gracias a los estímulos al empleo que incluye y el refuerzo en materia de inclusión social y laboral". De este manera, ha detallado, "se ha pasado de 5.600 perceptores que lograban un contrato laboral en 2016, a casi 7.000 en 2019, un 25% más de inserción laboral".

Por otro lado, Maeztu ha recordado que ahora "tenemos también el reto de integrar el Ingreso Mínimo Vital en nuestra comunidad y su relación con la Renta Garantizada", un proceso que está siendo "más lento de lo deseado", pero en el que se está trabajando.

Además, ha explicado que se están desarrollando los trabajos de evaluación de los diversos aspectos de la ley de Renta Garantizada, de cara a una eventual reforma de la ley, "siempre en el sentido de cumplir con lo establecido" en el acuerdo programático del Gobierno. "Los trabajos de evaluación van por buen camino y en este año va a ser clave esa evaluación para plantear mejoras en la ley", ha agregado.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que "con lo que hemos conseguido podemos estar satisfechos", pero ha remarcado que "la sociedad cambia a ritmo trepidamente". "Por eso, hay que ir adoptando el sistema de ingresos mínimos a una realidad muy cambiante y más en tiempos de pandemia", ha expuesto el representante de la formación morada, para quien "la pobreza y la exclusión social se pueden erradicar con voluntad política".

NA+: "NO ES UNA RENTA INCLUSIVA"

Por parte de Navarra Suma, Marta Álvarez ha recordado a los socialistas que durante la pasada legislatura "no estaban de acuerdo con este modelo de Renta Garantizada", mientras que "ahora por lo visto sí lo es". Y ha remarcado que, frente a ello, su formación no ha cambiado y sigue pensando que "no es una renta inclusiva y nos va a llevar al fracaso". "Esta Renta Garantizada crea generaciones de personas frustradas porque no consiguen salir de su situación de pobreza por un mal modelo que es de su responsabilidad y que ustedes ahora parece que no quieren cambiar", ha censurado.

En representación del PSN, Nuria Medina ha afirmado que le preocupa el "estilo" que ha adoptado Navarra Suma, "al más puro y copia de Ayuso" y ha calificado de "burdo, populista e inútil" su discurso. Así, frente a las críticas de NA+, ha defendido que el Gobierno foral "está trabajando mucho y bien por no dejar a nadie atrás y por garantizar que las personas tengan derecho a una garantía de ingreso para cubrir sus necesidades básicas y unos servicios de acompañamiento que les permita la inserción social".

Desde Geroa Bai, Isabel Aramburu ha defendido que la aplicación de la Renta Garantizada "ha demostrado el acierto de los términos en los que se planteó" y ha destacado que "en este largo año de crisis se ha revelado como un instrumento de máximo valor y eficacia, también en esta situación". En cuanto a los trabajos de evaluación de la ley, ha advertido de que Geroa Bai "no aceptará cambios que puedan suponer un recorte para la protección que la Renta Garantizada ofrece".

La parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales, por su parte, ha apostado por "seguir ampliando la ley de Renta Garantizada, flexibilizando los plazos" y ha considerado que en estos momentos, ante la crisis del Covid, "debemos redoblar los esfuerzos en este ámbito". También se ha referido al Ingreso Mínimo Vital y ha considerado que el Gobierno foral "debe redoblar esfuerzos para solventar esta cuestión".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que la Renta Garantizada "ha sido una herramienta que se ha demostrado muy eficaz contra la exclusión, una ley que garantiza derechos y además avanza en la inclusión sociolaboral". Y ha abogado por "desarrollar esta ley y seguir mejorándola a la vista de la situación tan tremenda a la que se enfrentan muchísimas familias".