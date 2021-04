Municipios y Gobierno posponen la decisión sobre las fiestas patronales en Navarra

Actualizada 22/04/2021 a las 20:10

El Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos han acordado esta tarde dotarse de un marco normativo en torno a las fiestas y actividades de verano "para saber qué tipo de acciones pueden darse en cada momento, según evolucione la pandemia y nos encontremos en uno u otro escenario". Así lo ha asegurado el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, a la salida de una reunión en la que se ha dejado para más adelante la adopción de una decisión "consensuada" sobre los festejos de verano. El año pasado, Ejecutivo y FNMC recomendaron que no se celebrasen festejos para evitar contagios.

"Hoy no se ha acordado ni que vaya a haber fiestas ni que no las vaya a haber", ha indicado Castillo, quien defendió que el citado protocolo en el que se va a trabajar "ayudará a poder planificar". Ayer mismo, el director general de Salud, Carlos Artundo, aseguró que veía "imposible" celebrar fiestas al estilo tradicional, señalando que las aglomeraciones de personas no contribuyen a luchar contra la pandemia de coronavirus. "El objetivo que tenemos es ser capaces de poder organizar cosas este verano protegiendo a su vez la salud de las personas", ha señalado Castillo.

Te puede interesar