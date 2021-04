Cita previa para la vacunación por coronavirus en Navarra: preguntas y respuestas

Actualizada 15/04/2021 a las 06:00

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en Navarra, el departamento de Salud está citando a la población telefónicamente, según los grupos poblacionales y profesionales establecidos en la Estrategia de Vacunación de Navarra.

Desde abril, en previsión de que una mayor disponibilidad de vacunas exija más capacidad de citación, parte de la población comenzará a ser convocada para vacunarse mediante mensaje SMS. Al resto de las personas incluidas en los grupos seleccionados para vacunarse se les llamará por teléfono, como hasta ahora. Ninguna persona se va a quedar sin cita.

1.¿Qué hacer si se recibe un SMS en el móvil? El mensaje de texto ofrecerá dos opciones para pedir cita: de manera online, facilitando un enlace para ello, o por teléfono, indicando el número al que se debe llamar.



2. Si se elige tramitar la cita online y no está dado de alta en la Carpeta de Salud, se puede coger cita con un trámite sencillo. Hay que tener a mano el CIPNA (número de la tarjeta sanitaria o TIS) y añadir la fecha de nacimiento en el espacio indicado de la web.



3.Desde el momento de recepción del SMS, se dispone de 72 horas para pedir cita, bien sea por teléfono o de manera online. Si pasa ese plazo y no se solicita cita, el departamento de Salud llamará por teléfono para dar la cita de manera individualizada.

948 370 120 Nuevo servicio. Salud habilita un teléfono para dudas e incidencias relacionadas con las citas de 8 a 22 h. No es para pedir cita. También en la web:

vacunacion@navarra.es

OTRAS CUESTIONES

¿Qué pasa si no me vacuno?



Una persona puede rechazar la vacuna de entrada. Si indica que tiene que consultar al médico o duda se le deja un margen de dos semanas y se le vuelve a llamar (se ofrece la misma vacuna). Si la rechaza de nuevo pasará al final de campaña, cuando acabe la población. No se sabe qué vacuna se le ofertará.



¿Cuál es el rechazo?



Ronda el 4% de las personas a las que se llama. Tras anunciar la suspensión de la inoculación de AstraZeneca en menores de 60 años creció el rechazo para esta vacuna entre un 1 y 2%.



¿Qué pasa con AstraZeneca?



Los expertos de la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad estudian, tras los casos de trombos detectados, si se pone la 2ª dosis en menores de 60 años (sanitarios de segunda línea, policías y docentes) o se toma otra opción. Son 21.000 en Navarra. Otras 6.000 de estos grupos no han recibido ninguna dosis y estudian también cómo vacunarles. La vacuna de Janssen también se está valorando por el mismo motivo.



¿Qué protección tiene la vacuna?



La protección de las vacunas en global es del 49% con una dosis y 90% con dos. En el caso de Pfizer: 46% con la primera dosis y 89% con dos. Con AstraZeneca: 53% con una dosis.

A quién se está vacunando

60-69 años AstraZeneca 73.800 personas

70-79 años Pfiezer 55.800 personas

Alto riesgo Pfiezer 5.000 personas

+ de 80 años Pfiezer/Moderna 34.800 personas