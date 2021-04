El Parlamento insta al Gobierno de Navarra a impugnar los acuerdos sobre Audenasa

Actualizada 15/04/2021 a las 12:50

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de Navarra Suma, EH Bildu e I-E y el rechazo de PSN, Geroa Bai y Podemos, una moción para instar al Gobierno foral a que "proceda a la declaración de lesividad, para su posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de los acuerdos de Gobierno adoptados el 24 de febrero en relación a Audenasa".

Se trata de los acuerdos aprobados para "resolver la discrepancia surgida entre el Departamento de Economía y Hacienda y la Intervención General, en el sentido propuesto por el Departamento de Economía y Hacienda de estimar el recurso de alzada interpuesto por Audenasa contra la Orden Foral de la consejera que ordenó el pago de la factura correspondiente a la liquidación del mes de noviembre de 2020, en relación con la política de descuentos del Gobierno de Navarra en la AP-15".

La resolución ha sido presentada por EH Bildu después de la decisión del Gobierno de Navarra de abonar 6,2 millones de euros a Audenasa dentro de la política de compensación de descuentos en la AP-15.

Los grupos que sustentan al Gobierno foral (PSN, Geroa Bai y Podemos) han presentado una enmienda de modificación a la moción, no aceptada por EH Bildu, en la que proponían instar al Gobierno foral a que en el plazo de tres meses proceda a revisar la fórmula de compensación contemplada en el marco de los convenios suscritos entre el Gobierno foral y Audenasa sobre la compensación económica por los descuentos. Además, instaban al Gobierno a proponer las modificaciones oportunas para el supuesto de que en los años 2021 y siguiente se contemplen disminuciones de tráfico.

En defensa de la moción, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha considerado que el abono por parte del Ejecutivo de 6,2 millones de euros a Audenasa como compensación del ejercicio 2020 por el descenso del tráfico debido a la pandemia fue "una decisión errónea desde el punto de vista político y jurídico" y ha defendido que "si había ruptura del equilibrio financiero había otras vías y otro procedimiento".

"Se ha hurtado el procedimiento administrativo para la modificación de la fórmula por una vía que no es la adecuada y no es la correcta", ha sostenido Araiz, para quien en este caso "hay una situación de nulidad" y ha insistido en que se trata de "un error político y jurídico". "Sabemos que la declaración de lesividad para el Gobierno puede ser duro y complicado pero es mejor rectificar que mantenerse en lo que es a nuestro juicio una situación de irregularidad y un mal precedente para futuras decisiones que haya que tomar con esta concesionaria", ha apuntado.

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha remarcado que en este caso "se ha modificado la fórmula pero no se ha modificado el convenio en el que se establece la fórmula" y ha señalado que "actuar así es incurrir en un vicio de normalidad, como dice el interventor por escrito y en reiteradas ocasiones".

"Si no tiene lógica la fórmula, que se cambie, pero mediante el proceso que marque la ley para cambiar, lo que no se puede es cambiar un factor para que dé otro resultado", ha sostenido Sánchez de Muniáin, para quien "todos los indicios apuntan a que la consejera se ha inclinado para seguir el atajo más rápido aunque el camino ha supuesto desoír el informe de la intervención general". Según ha indicado, "no vemos explicación razonable en la actuación de la consejera", por lo que han pedido un informe al Consejo de Navarra.

Por contra, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra respecto a Audenasa y ha considerado que en la comparecencia parlamentaria la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, "quedó más que claro que el acuerdo de Gobierno que estimaba el recurso no se trata ni de un sobrepago, ni hay quebranto para la Hacienda pública". "El procedimiento es legal, firme y ajustado a derecho", ha argumentado.

Ha afirmado, además, que en su decisión el Ejecutivo se ha basado en "informes técnicos y jurídicos" y ha insistido en que "en todo momento se ha respetado el procedimiento establecido". "En este tema, como en todos, las decisiones han sido dentro del orden jurídico, ajustadas a derecho y defendiendo en todo momento los intereses de Navarra", ha asegurado.

En representación de Geroa Bai, Mikel Asiáin ha manifestado que "el relato cronológico de los acontecimiento deja a las claras que es la crónica de una historia de opiniones enfrentadas, lo que nos lleva a deducir que el texto del acuerdo entre el Gobierno y empresa deja lugar a muchas dudas y a diferentes interpretaciones". "Da la sensación de que no se contemplaron todas las posibilidades, todas las posibles situaciones que se podían generar en torno al tráfico en el momento que se redactó, dejando lagunas", ha agregado.

Según ha indicado, "no dudamos de que el reparo de intervención general esté fundamentado, como también hay una fundamentación suficiente por la otra parte formada por la delegada del Gobierno en Audenasa y la secretaría técnica de Hacienda". Por ello, y para evitar una situación como la vivida, ha defendido "la necesidad imperiosa de una repensada del acuerdo" para que haya "máxima claridad y no haya resquicio para la divergencia".

Desde Podemos, Mikel Buil ha manifestado que "esta actuación no se acaba de comprender dentro de lo que es el objeto del convenio" y que discrepan con la decisión del Gobierno, pero que "de ahí a declararlo lesivo va un trecho". "Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen los informes solicitados -por distintos grupos-", ha expuesto Buil, para señalar sobre las irregularidades jurídicas denuncias por algunos que "tendremos que verlo por el camino".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que está "convencida" de que en este caso "se está produciendo una irregularidad" y ha avanzado que ha pedido un informe a la Cámara de Comptos sobre este tema. A su juicio, "es irregular porque no nos consta que haya un nuevo convenio entre Audenasa y el Departamento de Hacienda que modifique la fórmula que están diciendo que está bien aplicada" y que, a su vez, presentan una enmienda para revisar la fórmula. "Están asumiendo que está mal aplicado el cálculo", ha sostenido De Simón.