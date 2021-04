Actualizada 09/04/2021 a las 15:52

Con motivo de la celebración del Día de la Atención Primaria el próximo 12 de abril, la Asociación Navarra de Pediatría (ANPE Navarra), la Sociedad de Médicos de Atención Primaria en Navarra (SEMERGEN Navarra) y la Sociedad Navarra de Médicos Generales y de Familia (SEMG Navarra) han pedido a los responsables de Salud del Gobierno de Navarra que "pasen de las palabras a los hechos" en la solución de los problemas existentes en este ámbito.

Estas entidades reclamen a los responsables sanitarios que "busquen soluciones innovadoras; que escuchen a aquellas voces que, aunque puedan ser críticas, también son beneficiosas para la solución de los problemas, y que verdaderamente hagan una apuesta por una Atención Primaria de calidad, reforzando las plantillas, mejorando la situación de los sanitarios y apoyando a los directores de los centros de salud para que puedan liderar el proceso de mejora".

En un comunicado conjunto, las tres sociedades científicas de Atención Primaria subrayan que "no queremos más palabras, queremos hechos, que se oigan todas las voces, pero que éstas no caigan en saco roto, porque desgraciadamente si no se pone remedio ahora dentro de unos años estaremos mucho peor".

Añaden que "a todos los políticos se les llena la boca hablando de la importancia de la Atención Primaria, de los centros de salud y del papel preponderante que debe tener, esto ya nos lo han dicho en infinidad de ocasiones, pero desgraciadamente la pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia las necesidades de la Atención Primaria".

Recuerdan que hace un año "estábamos luchando contra un virus desconocido, sin los medios necesarios y poniendo en riesgo no sólo a nosotros mismos sino también a nuestras familias". "Cierto es que muchos de nuestros ciudadanos nos daban aplausos, los agradecemos sinceramente, pero una minoría criticaban injustamente nuestra actuación", afirman.

DÉFICIT DE PROFESIONALES

Las tres sociedades de Atención Primaria recalcan que "Navarra ocupaba un puesto intermedio del Estado español en número de médicos por habitante" y que la pandemia "nos ha puesto en una situación crítica dado que la mayor parte de médicos jóvenes que terminan la formación MIR dejan nuestra Comunidad para ir a otras donde se les ofrece una mayor estabilidad de empleo y mejor remuneración, sin que nuestras autoridades sanitarias consigan retenerlas". "La pregunta es obvia: ¿se hace algo para evitarlo?", plantean.