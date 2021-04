Carlos Artundo: “Con la cepa británica están 'cayendo' todos los miembros de una familia”

Actualizada 04/04/2021 a las 06:00

Volviendo a las posibles causas de por qué estamos como estamos actualmente, ustedes ya han señalado que la cepa británica está acaparando los nuevos contagios.

Estamos viendo una tasa de ataque, una velocidad de incremento, que no habíamos conocido hasta ahora en Navarra en la pandemia. Es brutal. La hipótesis es que tiene que ver con la cepa británica, que se transmite bastante más. También hay otros factores que influyen, como una mayor confianza de la gente. Lo que está ocurriendo con la cepa británica no es una sorpresa, ya que los estudios más serios ya hablaban de la transmisión e incluso de la posibilidad de una mayor hospitalización e ingresos en UCI, algo que en Navarra se está monitorizando y los datos no son muy halagüeños. Un lugar en el que hemos detectado una diferencia notable con la cepa británica es cuando entra el virus en una casa. Antes se afectaba la mitad de la familia; ahora, cuando el virus entra en casa y hay un tiempo suficiente de exposición, caen todos los miembros.



Han alertado especialmente del aumento de casos que se está registrando en los colegios. ¿Van a adoptar medidas especiales en el ámbito educativo?

El incremento del impacto en el medio escolar es bestial. Hemos tomado algunas medidas, como el cambio de mascarillas higiénicas por FPP2 para los docentes o hacer unos cribados más amplios en cuanto se detectan casos para acotarlos lo antes posible. De momento las hemos puesto en marcha hasta cuando sea necesario y tengamos la capacidad de hacerlo, ya que es estresar aún más los sistemas de cribado.



Si la incidencia en las aulas sigue aumentando, ¿corre riesgo la enseñanza presencial? ¿Podrían cerrarse los colegios?

No. Ni siquiera en los peores momentos de la pandemia esa posibilidad ha estado sobre la mesa. En Navarra ha habido una apuesta de éxito que hay que defender por la presencialidad en la educación y nos ha salido bien como sociedad.



Sí han vuelto a cerrar el interior de bares y restaurantes. ¿Tienen certificado con datos que la apertura provoca aumento de contagios? ¿Hay una causa-efecto directa?

Evidente. Es obvio que el sector de la hostelería no va a aplaudir que el Gobierno cierre de nuevo los interiores, pero tanto ellos como nosotros entendemos la posición del otro, que no es poco. Ellos entienden que nosotros tengamos que velar por la salud pública y , si esto es así, necesitan compensar porque hay un montón de sufrimiento y negocios que se están quedando por el camino. Nos cuesta lo que no está escrito tomar la decisión porque hay ERTEs, paro y gente muy desesperada. Pero no se puede negar la mayor: todo el mundo sabe que hay una relación directa entre los contagios y la hostelería. En los bares y restaurantes nos quitamos la mascarilla para comer y beber. Esto pasa en los interiores mal ventilados de la hostelería y pasa en las casas, el ámbito privado, el otro lugar principal donde se producen los contagios. La evidencia es contundente.



¿Vencer a la pandemia lo justificaría todo, incluso dejar caer sectores como la hostelería?

Vencer a la pandemia es una condición imprescindible para todo lo demás y recuperar lo social, lo económico y las libertades. Si no tenemos salud y la gente se nos muere, lo demás no tiene sentido. Y si por la naturaleza de una actividad concreta tiene un mayor nivel de riesgo, hay que compensarle.

Las asociaciones de hostelería afirmaron que ustedes les habían dicho que las restricciones previas se mantendrían en Semana Santa, por lo que no se preveía cerrar interiores en estas fechas, pero a los dos días ustedes anunciaron este cierre. ¿No le parece que dieron un bandazo? Bares y restaurantes compraron género para Semana Santa que ahora no van a poder emplear.

La semana pasada fue brutal, con un aumento del 75% de los casos y una velocidad de transmisión no vista antes. Las medidas que anunciamos el miércoles 24 de marzo eran fruto de la evolución del fin de semana anterior y las del viernes 26 las anunciamos ese día precisamente intentando minimizar el daño a la hostelería. La otra alternativa era peor, esperar a que pasara el fin de semana y el lunes o el martes de esta semana anunciarlas, con lo que el impacto negativo por el género comprado hubiera sido mucho mayor. Diciéndolo en la víspera del Jueves Santo les habríamos partido. Nosotros no queríamos cerrar el interior de la hostelería en Semana Santa. Con cierre perimetral y la gente sin poder salir de Navarra, queríamos que hubiese algo de vidilla en el interior de la Comunidad, pudiendo pasear, irte al monte, a una casa rural o tomarte algo en un establecimiento de hostelería. Ésta era nuestra intención. Pero con los datos hubiera sido irresponsable mantener abierto el interior de la hostelería y los mismos aforos.



¿Los centros comerciales cumplen los aforos permitidos? ¿Lo están controlando?

Se controla razonablemente. Ciudadanos nos envían continuamente fotos y vídeos de centros comerciales, como han corrido por las redes sociales y todos los sitios. Hemos hecho inspecciones en las grandes superficies de Pamplona y comarca en varias ocasiones, en una acompañados de la propiedad y los gestores y en alguna otra sin avisar. Los centros comerciales tienen sistemas de control de aforo, lo que no quita para que en momentos puntuales se hayan superado. Ha habido alguna advertencia y denuncia por parte de Policía.



¿Le da miedo la Semana Santa?

Estoy seguro de que habrá incumplimientos y gente que meterá la pata, pero si se explica bien y se dice lo que hay, y a pesar de que cada vez nos cuesta más porque hay un agotamiento generalizado, confío en el sentido común, la cabeza y una cierta inteligencia colectiva de nuestra sociedad. Ahora no podemos aflojar. Nos hemos dejado gente en el camino, se ha sufrido lo que no está escrito, hay sectores reventados, ¿y ahora vamos a aflojar? Estamos mucho más cerca del final. Por lo que nos han confirmado de la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, parece que tenemos una garantía de una multiplicación, incluso se habla de por tres, del número de vacunas. En este mes de abril terminamos de vacunar a los mayores de 80 años y antes del verano, ojalá y si se cumplen los suministros, podemos tener a la gente más vulnerable ya vacunada. A lo mejor para la vuelta del verano podemos llegar al 70% de la población vacunada. Estamos cerca. Sería insensato tirar ahora todo esto por la borda.



Pero usted mismo ha hablado en distintos momentos de esta entrevista de ‘agotamiento’. ¿Cree que tras un año de sufrimiento y limitaciones, a la sociedad le cala su mensaje motivador?

¿Y cuál es el plan B? ¿Tiramos por la borda todo, con lo que nos ha costado? Ojo, que no hablamos de una broma. La gente se sigue muriendo, afortunadamente ahora mucho menos. No hay más que darse un paseo por la UCI y ver a una persona en situación de prono, con el tubo, y se te cae el alma a los pies. Que hay cantidad de gente mayor y no tan mayor con el ‘síndrome de la cabaña’ , sin atreverse a salir, sin socializar desde hace muchísimo tiempo. Hay dos epidemias que nos van a venir: la económica y la de salud mental. Por supuesto que tenemos ganas de ver el mar o irnos al sur, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Meter la pata? Hay que sacar fuerzas de flaqueza.

