La chistorra y el queso, las 'joyas' navarras más penalizadas

Si de algo puede sacar pecho Navarra es de sus joyas gastronómicas. Y no son pocas. Espárrago, pimiento, queso, alcachofas, cuajada, etc. ¿Cómo las cataloga el futuro etiquetado de Nutri-Score? Las procedentes de la huerta ribera, como los espárragos, las alcachofas y los pimientos salen triunfantes en el baremo, cum laude. Obtienen la máxima puntuación en sus versiones en conserva o congeladas: una A (color verde oscuro).

Ahora bien, los históricos quesos de Roncal y de Idiazábal se quedan en un suspenso alto, con la segunda peor nota posible: una D (color naranja). No obstante, el peor parado es otro de los manjares más arraigados a la cultura gastronómica de Navarra: la chistorra. A este embutido, elaborado a base de carne de cerdo, pimentón y sal, el sistema de etiquetado que el Ministerio de Consumo parece decidido a aplicar a pesar de las opiniones contrarias que suscita lo suspende sin paliativos con una E (color rojo). La peor calificación que contempla el Nutri-Score.

No son pocas las denominaciones y productos de calidad que, en toda España, se sienten perjudicados por el Nutri-Score. Tras la mediática polémica levantada por el aceite de oliva, que obtenía una baja nota por su elevado contenido en grasa (C), el Ministerio de Consumo decidió excluirlo del etiquetado. Ahora otros quieren seguir el mismo camino. Ahí están peleando los elaboradores de jamón ibérico, a los que también se ha unido recientemente la Asociación Nacional de Fabricantes de Queso.

Mikel Aznárez es uno de los grandes queseros de Navarra (Larra) y considera que el Nutri-Score es “un sistema injusto” con el queso de Roncal. Afirma que los queseros se sienten “un poco discriminados”. Aznárez defiende que “no todos los quesos son iguales”. En este sentido, señala que el contenido de sal de los quesos de Roncal se ha reducido de forma muy importante en los últimos años. “Hace seis años tenía un 1,8% de sal, pero ahora estamos en un 0,7 o 0,8%. Estamos muy concienciados en mejorar el producto“, afirma. Además, el quesero explica que el queso contiene menos sal que otros alimentos a los que el Nutri-Score otorga también la letra D. “Nos meten con los ultraprocesados como las pizzas o comidas preparadas. O, incluso, con embutidos porque el jamón tiene un 8% de sal. Nos meten a todos en un cajón, pero no todos somos iguales”, apunta.

Aznárez explica que las grasas de los diferentes quesos tampoco son comparables. “Tener una corteza dura puede hacer que parezcamos un queso más graso, pero no. Quesos como el brie o el camembert son muchísimo más grasos que un Roncal o un Idiazábal”, agrega Aznárez, que asiste con resignación a este nuevo etiquetado, aunque en parte ya están acostumbrados porque ya se aplica en Eroski. Y defiende su producto: “Comer 40 gramos de queso de Roncal al día es una ración muy saludable”.

Clara Gómez Donoso: “El aceite sale mal parado por las calorías y grasas”

La investigadora en nutrición de la UN explica que el Nutri-Score es un “primer paso en la buena dirección”, que aún tiene que ser pulido para evitar lo ocurrido con el aceite de oliva

“Es un primer paso en la buena dirección”. Con estas palabras valora el etiquetado Nutri-Score Clara Gómez Donoso, que es investigadora en epidemiología nutricional del Centro de Investigación Biomédica en Red y del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.

Este etiquetado ya se utiliza en otros países europeos, como Francia y Alemania. ¿Qué tal está funcionado?

Bien. Es pronto, pero los consumidores, en general , lo entienden, les parece favorable y hay bastantes empresas que lo están usando. Nutri- Score es el modelo más acogido en la UE. Empezó Francia , pero también está Bélgica y Alemania. En Italia se intentó pero hubo revuelo.

Si se aprueba Nutri-Score en España será voluntario, las empresas podrán o no ponerlo en los envases de sus alimento.

Sí porque la regulación a nivel europeo no permite que se implemente de ninguna otra manera que no sea voluntario.

Entonces, supongo que sólo usarán el etiquetado las empresas cuyos productos bien puntuados.

Bueno, si una empresa decide aplicarlo en un producto tiene que aplicarlo en toda su gama. No puede seleccionar los productos que salen bien parados. Aun así, sí que puede ser que haya empresas que la mayoría de productos no salen bien puntuados y deciden no enseñar el Nutri-Score, aunque puede no ser favorable a nivel de imagen pública.

¿Qué porcentaje de empresas lo usan en Francia, los pioneros?

Durante los dos primeros años no muchas empresas se adhirieron, pero ahora que llevan casi cuatro años el número es mucho mayor. Lo que ocurre es que hay supermercados, como pasa en España, en Eroski y Carrefour, que lo empiezan a poner en la balda del producto, en la estantería. Para los supermercados es un compromiso con este movimiento en contra de la obesidad.

Hay sectores que se rebelan contra este etiquetado. Mire lo ocurrido con el aceite de oliva, una C.

Hay que aclarar que si un producto esté calificado con una D o una E no significa que sean malo. Lo que significa es que debes comerlo menos, con menos frecuencia, que otro que calificado con una A. Luego, dentro de un mismo producto, como los quesos, hay rangos.

Explique por qué el aceite de oliva sale con baja puntuación.

El algoritmo penaliza componentes favorables y desfavorables. Penaliza que un producto contenga, por ejemplo, muchas calorías y grasas, como es el caso del aceite. Lo que le falla al algoritmo es que no tiene en cuenta el contenido de grasas sanas.

¿Y el jamón ibérico?

El jamón no es malo, pero es carne procesada con mucha sal, calorías y la carne procesada hay que consumirla de manera más esporádica. La queja del jamón, calificado con una D, está menos justificado que el aceite de oliva, donde hay mucha evidencia científica de sus bondades contra enfermedades cardiovasculares. De hecho, el algoritmo se va mejorar para que pueda distinguir los distintos tipos de grasas, pero estos procesos son muy lentos. La idea es que el algoritmo sea armonizado en toda la UE. Los cambios no pueden ser a nivel de España. Se va a crear un comité de científicos diferentes países para que lo modifiquen conjuntamente.

¿A usted le gusta este sistema?

No es que me guste. Es que ahora no tenemos nada y por algo hay que empezar. Es un primer paso en la dirección correcta. Hay que corregir sus limitaciones. Intentar que sea perfecto desde el principio es pedir mucho.