Satse critica el plan de Atención Primaria presentado por el Ejecutivo foral

Actualizada 16/03/2021 a las 15:21

El sindicato Satse ha criticado que el plan de acción en Atención Primaria, presentado este martes 16 d emarzo por la consejera de Salud, Santos Induráin, y el director general de Salud, Carlos Artundo, en el Parlamento, es "WiFi en los centros de salud y más teléfono para el ciudadano".

En un comunicado, la secretaria autonómica de Satse en Navarra, María José Algarra, ha remarcado que se trata de "un plan anunciado desde el pasado mes de noviembre (hace cinco meses ya), previo numerosos anuncios de medidas y acciones que iban, como mínimo, a reconducir las debilidades de nuestro servicio de Atención Primaria, tan manoseado ya en los atriles y tan despreciado en los despachos".

"Un plan, ha dicho el director general de Salud, consensuado y con amplia participación. Algo que, obviamente, no ha sido así. No sólo porque los agentes sociales ya hemos dicho en varias ocasiones que no ha habido diálogo, sino porque si hubiera sido así, si hubiera existido diálogo y trabajo con los principales protagonistas y damnificados de esta pésima gestión, es decir, profesionales sanitarios y ciudadanos, el documento que hoy se ha presentado tendría una profundidad mucho mayor", ha sostenido el sindicato.

Sin embargo, ha afirmado que, "como ya nos tienen acostumbrados en esta consejería, lo que se ha presentado no era mas que un cúmulo de superficialidades dichas hasta la saciedad desde hace meses".

En este sentido, ha censurado que no cuentan con "desarrollo, ni calendario, ni objetivos, ni indicadores de evaluación" un "mínimo obligado en cualquier plan inminente de acción anunciado desde hace cinco meses y basado, en su gran mayoría, en la Estrategia de Atención Primaria 2019-2022, aprobada en la anterior legislatura, mucho más concreta pero todavía sin aplicar".

"Si al menos la hubieran copiado y presentado con la firma del dirigente actual quizá hubiera colado un poco más", ha expuesto Satse.

Según ha indicado, "lo único que hemos podido sacar en claro es que la atención telefónica va a seguir existiendo (y ronda el 60% de las atenciones) y que se va a poner WiFi en los centros de salud". "Medida concreta, a corto plazo, y tremendamente relevante para paliar las profundas debilidades y enormes necesidades de la actual Atención Primaria", ha agregado.

Asimismo, Satse ha indicado que "no sacamos nada en claro que el personal de Enfermería que actualmente está trabajando con contratos Covid y en equipos de vacunación se vayan a quedar en Atención Primaria puesto que tampoco han previsto, por lo visto, cómo articular esta situación con el actual acuerdo de contratación y otras normativas".

"Es decir, como siempre, un batiburrillo de ideas y propuestas sin ningún tipo de desarrollo previo. En definitiva, la enésima pérdida de tiempo", ha sostenido Satse, que ha pedido al Gobierno foral que "se aplique la honestidad de la que hablan, dejen de darse palmaditas en la espalda, sean valientes y concreten de una vez el plan de actuación".

