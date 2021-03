Un 'chute' de vitalidad que llega con la vacunación en Navarra

Las esperas no fueron excesivas y, además, hubo sillas para hacerlas más llevaderas.

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

“Quién pudiera llegar a los noventa años en estas condiciones”, expresaba una sanitaria en el polideportivo de Azpilagaña, donde a lo largo de la jornada desfilaron cientos de nonagenarias para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. A sus 92 años, Carmen comentaba a la enfermera una inquietud. “Este sábado se casa mi nieto. Espero que la vacuna no me deje un poco pachucha, que no quiero faltar. Se iba a casar hace un año, el 21 de marzo, pero le pilló el estado de alarma y lo ha ten