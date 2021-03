Ana Aríztegui: “Haremos repescas continuas, en casas o centros de salud”

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

Salud tiene previsto vacunar a 3.084 mayores de 90 años de Pamplona y comarca durante esta semana, a razón de 771 diarias en ambos polideportivos. No obstante, el colectivo es de 3.400 personas, indicó Ana Aríztegui. “Cuando se llama por teléfono se identifica si la persona puede acudir al punto de vacunación, si puede pero sin bajar del coche o si hay que ir al domicilio”, explica.

El objetivo es alcanzar el máximo volumen de la población diana en los centros de vacunación y tratar de forma más individualizada a quienes no hayan podido acceder, al menos 300 mayores en el área de Pamplona. “Vamos a hacer continuamente repescas. Somos conscientes de que puede haber personas ingresadas o que en este momento no podían vacunarse por algún otro motivo”.

Por eso, después del día 5 se hará un cruce de datos para comprobar quién ha sido vacunado. “Hay un porcentaje importante que no van a poder acudir al centro de vacunación. A algunos les vacunaremos en sus domicilios”. La idea es, por un lado, organizar rutas de vacunación a domicilio. Siempre con el objetivo de no perder “ni una dosis” de la vacuna. Y, por otro lado, también es posible que se hagan repescas en centros de salud. “Intentaremos agrupar a un volumen de personas”, dijo Aríztegui. “Ninguna persona se va a quedar sin vacunar porque no haya podido acudir al centro de vacunación”.

Te puede interesar

ESTELLA Y TUDELA

En el área de Estella el proceso comienza este miércoles y se prevé vacunar a 500 personas de un colectivo de 800. Será en horario de mañana en la Escuela de Música de Estella, la Casa de la Juventud de San Adrián, el frontón de Allo, el Ayuntamiento de Ancín, las casas de cultura de Lodosa y Los Arcos y los polideportivos de Viana y Villatuerta. La próxima semana se retomará el proceso para completar el resto del colectivo.

En Tudela se inicia este miércoles en el hospital Reina Sofía, a partir de las 9.30. En los centros de salud de Corella y Cintruénigo y los consultorios de Fitero y Castejón, la administración de la vacuna será también para mayores de 90 y se inoculará de 13 a 15 horas. Este jueves, 4 de marzo, el proceso seguirá en las zonas de Buñuel, Cascante y Valtierra-Cadreita, de 13 a 15 horas, con apoyo del equipo móvil de vacunación. En total se prevé vacunar a 588 personas de un colectivo de 962.

Al igual que en Pamplona y comarca, se estudiarán los casos que requieran la vacunación en los domicilios, una acción que se planificará para más adelante.

Te puede interesar