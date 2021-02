Sindicatos y partidos lamentan la muerte de un trabajador en Sorauren

Actualizada 25/02/2021 a las 18:00

Los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB, así como UPN y el PSN, han lamentado en sendos comunicados y en redes sociales la muerte de un trabajador en una empresa de la localidad de Sorauren.



La Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT de Navarra ha denunciado "la creciente siniestralidad laboral que sigue registrándose en Navarra, un aumento que obedece a las condiciones de precariedad laboral que caracterizan el mercado de trabajo desde la Reforma Laboral de 2012, así como a los recortes económicos de las empresas en materia de prevención y salud laboral".



El sindicato exige una investigación que determine las circunstancias en las que se ha producido este accidente mortal, para que se esclarezcan las correspondientes responsabilidades y reclama "medidas eficaces para revertir de forma definitiva la lacra de la siniestralidad laboral".



Por su parte, CCOO de Navarra lamenta "profundamente" y denuncia el fallecimiento de este trabajador. Su secretaria de Salud Laboral, Carmen Sesma, ha hecho una llamada de atención a la patronal: “Exigimos a las empresas el máximo rigor en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Las plantillas tienen derecho a un trabajo seguro y saludable y no podemos tolerar estas dramáticas cifras”.



Para CCOO, "todos los accidentes de trabajo se pueden evitar, y es obligación de las empresas hacerlo y de la Administración exigirlo. Por ello, el sindicato insta a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y haga uso de sus potestades inspectoras y sancionadoras".



Asimismo, el sindicato ha exigido una investigación exhaustiva de las causas que han ocasionado este accidente y "que se depuren las posibles responsabilidades con el fin de que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir".



En 2020, ha recordado ELA, un total de 11 personas perdieron la vida en accidente laboral en Navarra, sin contar las fallecidas por enfermedades relacionadas con el amianto o por haber contraído el coronavirus en el trabajo. Desde 2012, la siniestralidad se ha incrementado en más del 30 % y, tras 25 años desde la aprobación de la Ley de prevención, las empresas cada año acumulan más de un millón de euros en sanciones por su incumplimiento.



En esta situación, ELA rechaza "la posición inmovilista de la CEN, que sigue valiéndose de las reformas laborales para deteriorar las condiciones de trabajo y priorizar su beneficio económico sobre la seguridad de las plantillas".



El sindicato LAB, tras mostrar su solidaridad y apoyo a la familia y allegados, ha subrayado que "lo ocurrido hoy no es nuevo. Cada año decenas de trabajadores pierden la vida como consecuencia de atrapamientos de máquinas". "Son accidentes que podían haberse evitado tomando medidas de seguridad, pero, desgraciadamente, la realidad nos demuestra que no toman medidas de seguridad para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. No obstante, da la impresión de que los responsables de las administraciones públicas no saben esto", asegura el sindicato.



LAB resalta que los accidentes laborales "no son generados por el azar o la casualidad, son el resultado de las relaciones laborales, la precarización, la normativa laboral y la subcontratación que se dan" y exige a las administraciones públicas "que señalen a los responsables y que les hagan pagar por ello".



Asimismo, el PSN-PSOE subraya la importancia del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y defiende "el consenso entre la administración, entidades y agentes sociales para firmar un Plan de Empleo para Navarra con el que se aborde la mejora de las condiciones laborales y la ampliación de recursos para la seguridad y la salud en el entorno del trabajo".



Además, UPN en las redes sociales y Navarra Suma en el pleno del Parlamento Foral han trasladado sus condolencias a la familia del trabajador fallecido.

