Actualizada 25/02/2021 a las 12:14

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado este jueves que su departamento tiene "previsto" lo concerniente a reducir la enseñanza de religión y ha manifestado que lo hará con "seguridad jurídica y con un desarrollo curricular garantista, teniendo en cuenta los acuerdos".



Gimeno ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de I-E sobre la reducción horaria de la enseñanza de la religión y ha explicado que "los currículos entrarán en el curso 22-23 y en el 23-24; dependerá de los niveles y etapas, así en el 22-23 serán en los cursos impares y en el 23-24 en los cursos pares".



El consejero ha señalado que "el acuerdo de legislatura recoge reducir al mínimo posible el horario de religión" y ha afirmado que "ya dijimos que esperaríamos a que hubiera un nuevo marco legislativo por cuestiones de seguridad jurídica y ese marco se ha producido". "El departamento tiene previstas todas las cuestiones", ha asegurado.



Ha explicado que la LOMLOE entró en vigor el 19 de enero, "llevamos 40 días de ley y estamos en ello". "Ante caminos viejos, senderos nuevos", ha dicho, para indicar que "el departamento va a esperar a que salgan los borradores de los reales decretos del currículum, que va a ocurrir en breve, a los decretos de mínimos, y cuando estén, el departamento de Educación desarrollará los decretos forales de esos reales decretos, desarrollará las ordenes forales de esos decretos forales que organizarán la enseñanza en las distintas etapas del sistema educativo navarro, y habrá que incorporar el acuerdo programático al desarrollo de ese currículum".



Gimeno ha detallado que "se conocen cuestiones como que la religión no tendrá una paralela, que la religión no será computable para obtener becas ni para los itinerarios educativos". "El departamento lo tiene previsto", ha incidido.



La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha exigido "un cambio de dirección y del sentido del camino" y ha advertido de que "no me fío". "Es facilísimo, si me deja se lo preparo. Espero que no vuelvan con otras excusas", ha dicho, para añadir que "es un tema que preocupa al profesorado de religión, me importa, y hay que buscar una solución, es su competencia".