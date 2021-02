Los médicos aseguran que la Atención Primaria en Navarra "está en la UCI"

Actualizada 10/02/2021 a las 17:07

Representantes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han asegurado en comisión parlamentaria que "la Atención Primaria en Navarra está en la UCI" y han alertado sobre "la pandemia no covid", que es "todo lo que estamos dejando de hacer por el covid".

El vicepresidente de la asociación, Jesús Ayensa, ha afirmado en sesión de trabajo que en esta pandemia ha sentido "miedo" y "soledad" y se ha sentido "desamparado" porque los médicos "estábamos con espadas de cartón luchando contra un enemigo invisible".

Ayensa ha señalado a los parlamentarios que "no se trata de dramatizar", pero les ha transmitido una "píldora de realidad" y es que "la Atención Primaria de Navarra llevaba muchos años sangrando, estaba muy enfermita, no la hemos cuidado y poco a poco, por la falta de presupuestos y por supuesto por la falta de confianza", se ha llegado a una situación en la que "está en la UCI".

"En esas UCI que tenemos llenas, también está la Atención Primaria de Navarra", ha asegurado el médico , quien ha opinado esta situación se debe a "no creer que la Atención Primaria es un pilar básico en el sistema de salud" y, así, "no se le ha dotado de los medios suficientes, ni personales ni económicos ni técnicos", pero sobre todo no se le ha dotado "de confianza y de respeto".

Confianza y respeto, ha dicho, "en los grandes profesionales que somos" los trabajadores sanitarios, que "somos la envidia de muchos sitios", pero que están "mal utilizados".

Además, ha destacado que la atención telefónica "la han vendido como si fuera la panacea de la nueva medicina, y es cierto que es muy útil", pero se ha puesto en marcha "sin dotar de medios técnicos ni tecnológicos" y sin informar a la población.

De esta forma, ha agregado, la atención telefónica "se nos ha convertido en un boomerang que nos ha vuelto a todos en forma de agresiones verbales, gritos, situaciones lamentables con administrativos llorando todos los días", porque los pacientes se quejan de que no tienen cita y que no se les atiende, pero "todo eso es mentira".

En ese sentido, ha declarado que los pacientes "no tienen ni idea de lo que hacer, de cuándo consultar, de dónde llamar, llaman y no se les contesta", un problema que se ha trasladado a los gestores, de Atención Primaria, pero "una vez más no contestan, no están".

Tras resaltar que "la Atención Primaria necesita una reforma ya", el médico ha explicado que en la zona básica de salud de Cascante se ha intentado realizar un pilotaje para implantar "una nueva forma de atención", creando consultas de Atención Primaria especializadas, "con tiempo, con medios", pero desde el área de salud de Tudela "sus gestores lo han parado".

Asimismo, ha alertado de que "nadie ha hablado de la pandemia no covid", que es "todo lo que estamos dejando de hacer por el covid" en las consultas, en las que "estamos dejando de diagnosticar un montón de patologías", incluso cánceres.

"Yo lo vivo en mi consulta todos los días", ha comentado Ayensa, quien ha aludido a "la gente que no ha consultado, la gente que se ha descompensado, los ictus que no he podido ver".

Por su parte, la médico Olena Guta ha instado a llevar a cabo "una reforma urgente de la Atención Primaria", ya que "estamos en una situación lamentable".

Ha abogado en concreto por aumentar la plantilla de administrativos y pagarles una compensación salarial para asegurar su permanencia, habilitar consultas específicas de enfermería para patologías agudas y crónicas, y que las enfermeras puedan hacer un triaje ya desde administración.

También ha propuesto ajustar las plantillas de médicos, convocar una OPE más amplia y mejorar las condiciones laborales y económicas de este colectivo.

Respecto a la atención especializada, ha pedido más agilidad para responder a las interconsultas y que se puedan tramitar las bajas que surgen en este nivel asistencial.

Además, ha reclamado que se pueda contar con auxiliares de enfermería en la Atención Primaria de manera fija, tener tiempo suficiente para una docencia adecuada de los MIR y ofrecerles contratos "decentes" para poder contar con ellos.

Por último, ha enumerado una serie de propuestas como contar con "ropa adecuada" y coches, que se hagan reformas en los centros de salud y se faciliten tarjetas de identificación a los profesionales.

