Alertan del déficit de trabajadores y el aumento de la presión en Atención Primaria

La Sociedad Española de Médicos Generales de Familia (SEMG) ha pedido este martes en el Parlamento de Navarra que se convoquen más ofertas públicas de empleo (OPE) con mayor número de plazas para resolver el actual problema de déficit de profesionales. Además, ha considerado que la consulta telefónica puede ser válida "si se maneja bien", aunque ha señalado que la atención presencial seguirá existiendo.

El presidente de SEMG Navarra, Manuel Mozota, ha afirmado, en una comparecencia en el Parlamento para explicar su visión sobre la situación de la Atención Primaria, que es necesaria "una OPE importante" para afrontar la falta de profesionales y que se deben tener en cuenta las diferentes necesidades del medio urbano y del rural.

Manuel Mozota ha afirmado que "ha habido 55 médicos que han pedido la capacitación para trabajar fuera" de Navarra y ha planteado que "tendríamos que preguntarnos por qué estos médicos se quieren ir". Además ha señalado que "los que más se van son médicos de familia y profesionales de anestesiología".

Mozota ha señalado que en las zonas rurales "se valora mucho el centro de salud y la atención continuada porque eso evita viajes para ir al hospital". "Si precarizamos más esos puestos de trabajo, muchos médicos se van a ir de las zonas rurales a la ciudad. Una reforma no consensuada con los trabajadores y con los ayuntamientos puede tener el efecto contrario y puede hacer que los médicos se vayan a comunidades limítrofes", ha advertido. Además, ha pedido más presupuestos para la Atención Primaria pero sin retraer recursos de los hospitales.

Manuel Mozota también se ha referido a la situación provocada por la pandemia, para señalar que en marzo la Atención Primaria "estuvo bastante en primera línea y hubo gente injusta con nosotros, algo que nos dolió mucho". "Los profesionales hicieron una gran labor en marzo cuando el material escaseaba y teníamos una incertidumbre que produjo un gran estrés entre nuestros compañeros. Aunque hemos sido criticados por otros colectivos, incluso por compañeros, la Atención Primaria supo estar a la altura y ser resolutiva en muchas ocasiones", ha dicho, para señalar que "en la segunda ola ya teníamos material, conocíamos más del virus y fue menos estresante, aunque el poso de la primera oleada ya nos lo llevamos".

Respecto a la futura reforma de la Atención Primaria, ha afirmado que se deben "intentar solucionar las carencias que tenemos", aunque al mismo tiempo ha dicho que "tenemos una Atención Primaria que es la envidia de toda Europa y unos profesionales que están muy bien formados y que se los rifan en el resto de Europa, en Estados Unidos y en otros sitios".

No obstante, ha advertido de que "de aquí a unos meses la cosa va a ir a peor, hay un problema de falta de pediatras en la Ribera de Navarra pero también de médicos de familia". "Necesitamos gente que nos pueda hacer refuerzos. No podemos querer que la Atención Primaria haga y sea resolutiva y no tengamos los medios, o que terminemos la consulta a las cuatro de la tarde y no podamos hacer otras cosas que son más importantes que la consulta presencial o telefónica", ha dicho.

Respecto a la consulta telefónica, ha considerado que "la tecnología es importante meterla en la Atención Primaria y la consulta telefónica es válida para algunos procesos, el problema es que de un día para otro no podemos cambiar de un sistema a otro". "Tuvimos que aguantar bastante enfado de la población porque se hizo de manera abrupta. Hemos tenido un problema de mala interpretación de que los médicos de Atención Primaria no queríamos ver a los pacientes. Pero estos médicos han visto, ven y verán a pacientes de modo presencial", ha asegurado.

En todo caso, Manuel Mozota ha dicho que "la consulta telefónica, si se maneja bien, no solo es válida sino que es importante". "No hay que cerrarse a eso, no hay que cerrarse a las tecnologías, al desarrollo de Atención Primaria, pero igual necesitamos una evolución más explicada", ha señalado.

