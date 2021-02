Una pediatra se desplaza a Peralta tres días para atender la zona básica

Actualizada 05/02/2021 a las 06:00

Ante la marcha el pasado día 1 de febrero de la pediatra que atendía la zona básica de salud de Peralta que cubre, además de esta localidad, los municipios de Falces, Funes y Marcilla, se ha buscado una solución provisional para que el servicio se siga prestando. De momento, una pediatra se desplazará durante tres días a la semana desde la zona básica de Tafalla para atender en el centro de salud de Peralta a la población infantil de estos cuatro pueblos. Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, explicó que además de esta profesional que se desplaza tres jornadas hay un médico de familia que atiende también a los menores para que nadie quede desatendido. La pediatra se desplaza tres tardes mientras que el médico de familia ejerce en servicios de mañana intentando que se cubran así todos los cupos.

“Se ha adoptado esta solución provisional que está ya en marcha desde esta semana. Por lo menos se sigue dando el servicio de una manera estable y no ha habido que suspenderlo que era la mayor preocupación que teníamos”, expuso. No obstante, el alcalde peraltés asegura estar en contacto más o menos permanente con el gerente de atención primaria para conocer los avances que se puedan ir dando con el objetivo de incorporar un pediatra a la zona. “Me consta que se está trabajando de forma intensa desde Atención Primaria pero también somos consciente de que no es tarea fácil porque no es sólo la zona básica de Peralta la que sufre este problema si no que se extiende a otros núcleos rurales”, añadió.

La problemática radica en la ausencia de profesionales médicos en general y pediátricos en concreto. Además, Castillo lamentó la falta de incentivos que se les ofrece a los profesionales sanitarios a la hora de elegir un destino rural como lugar de trabajo. “Yo entiendo que si alguien vive en Pamplona y tiene posibilidad de trabajar allí o en la comarca más cercana lo elija y por eso también pienso que hay que incentivar las plazas de las zonas rurales porque no podemos perder servicios tan básicos como la atención sanitaria”, remarcó. El alcalde peraltés añadió ademas que esperan que, desde el servicio de Atención Primaria, se les traslade una solución más estable en un periodo relativamente corto de tiempo.

DEBERÍA HABER DOS PEDIATRAS

A la zona básica de salud de Peralta, con una población que ronda los 13.500 habitantes, le correspondería tener dos pediatras. Sin embargo, desde hace mucho tiempo era una única profesional sanitaria la que atendía a los menores de los cuatro municipios. Así se vino produciendo hasta el pasado lunes 1 de febrero cuando la profesional se marchó a otro destino. “El problema ya venía de antes, de bastante tiempo atrás, pero no ha sido hasta la marcha de la pediatra cuando se ha agudizado todavía más. De momento, se ha salvado la situación que es lo importante. No obstante, nosotros seguiremos luchando por contar con dos pediatras, que es lo que nos correspondería pero lo prioritario es poder ofrecer el servicio aunque sea con uno de manera estable”.

Desde Falces, otro de los pueblos de la zona básica, el ayuntamiento informó a la ciudadanía de la situación a través de una nota difundida por varios canales. El consistorio falcesino reconoció el esfuerzo hecho por la dirección de la zona básica para buscar una solución aunque reconoció también que la situación actual no es la deseable. “Como ayuntamiento no nos gusta que servicios tan importantes como el de pediatría se encuentren en una situación que no es la óptima para nuestros vecinos y vecinas. Ante esta situación compleja seguiremos trabajando, en el ámbito de nuestras competencias, por ayudar a solucionar el problema”, concluyeron.