Marta Domínguez Goñi: “Ha sido el año más duro desde que estoy aquí”

Actualizada 13/12/2020 a las 06:00

Después de cinco años y medio viviendo en Irlanda, la pamplonesa Marta Domínguez Goñi, de 29 años, reconoce que 2020 ha sido el más duro a causa de la covid-19. “Aunque he podido teletrabajar, cosa que me ha ayudado muchísimo a tener la mente ocupada, se me ha hecho muy duro no dejar de pensar en mis seres queridos. En Dublín las restricciones han sido más llevaderas que en España. Cuando hemos estado confinados hemos tenido la posibilidad de desplazarnos hasta un máximo de 5 kilómetros desde nuestra residencia”. Marta es educadora infantil y trabaja para Accenture- Google en Dublín. Está inmersa en el proyecto gCases, un servicio enfocado a la seguridad para los anunciantes de Google. Es responsable (Team Leader) de los grupos alemán, nórdico y ruso”.

“Este año no voy a poder ir a casa por Navidad y no podré compartir esos días con familia y amigos, debido a todos los trámites que hay que llevar a cabo en el caso de viajar: coger un vuelo, someterme a una PCR antes de entrar a España, una cuarentena de 14 días a la vuelta en Dublín y el miedo a poder contagiarme en el trayecto. Me quedo aquí y mando un abrazo enorme a toda mi gente. ¡Feliz y distinta Navidad a todos!”.

María Legaristi Royo: “Me da miedo no poder volver”





María Legaristi Royo (Pamplona, 25 de mayo de 1979) es consultora para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Mauritania. Su previsión es regresar a casa por Navidad aunque “no se se sabe cómo se pondrá todo después, ya que Mauritania está entrando en la segunda ola. Así que ésta es la única oportunidad de estar con la familia”. Hay un segundo temor en sus reflexiones: “La vuelta me da miedo por si me quedo bloqueada en España”.

“En Mauritania -asegura- hemos vivido una falsa tranquilidad con el Covid-19, pero poco a poco está remontando de nuevo. Volverán a poner medidas de seguridad que puede que nos bloqueen en Nouakchott de nuevo. De momento, el viaje España-Mauritania no necesita prueba PCR, pero al no haber vuelos directos y pasar por diferentes países para regresar, hace falta realizar el test”.

De momento, aprovechará su estancia en Navarra “para estar con la familia. No tengo intención de moverme demasiado. Me apetece reconectar con el verde y las montañas, rodeada de los míos. Tengo saturación de arena y desierto”.

Beatriz Fdez. de Arcaya Rotellar: “Me autoconfinaré antes de volar”





“Me parece muy bien que pidan el resultado de las PCR para entrar en el país. Yo ya he reservado la mía para antes del vuelo y me autoconfinaré dos semanas antes de volar”. Son las intenciones de Beatriz Fernández de Arcaya Rotellar (Pamplona, 25 de marzo de 1980) antes de partir de Luxemburgo donde ejerce de consultora financiera. Sus padres y hermanos esperan su llegada. “Pienso pasar las navidades con mis padres en casa, con muchos juegos de mesa y con videollamadas de Housepart para contactar y celebrar virtualmente con el resto de la familia”, es su promesa.

Sobre el grado de afección de la pandemia en su país de acogida, asegura que “el número de personas que dan positivos sigue disminuyendo ligeramente (-8%) pero se mantiene en un nivel alto, con 3.565 casos en la última semana de noviembre. No hace falta usar mascarilla en la calle salvo si se va a estar a menos de dos metros de alguien. No se puede invitar a más de dos personas a casa. Y se recomienda trabajar desde casa”. A su regreso deberá hacerse una PCR.

José María Díaz-Leante Martínez: “Apetece ver a la familia”





José María Díaz-Leante Martínez (Pamplona, 8 de octubre de 1972) podrá satisfacer su deseo de ver a su familia después de un año con el número mermado de viajes desde Milán (Italia) donde desempeña la labor de gestor en Clínica Baviera. Su reencuentro será entrañable - “apetece ver a la familia”-, pero “sin abrazos” por la prudencia autoimpuesta y aconsejada. La cautela, fijada por su ejercicio profesional, le obliga a realizar controles “cada cierto tiempo”.

A los motivos emocionales añade “razones laborales y médicas” en su regreso a sus raíces. Su plan de vacaciones en Pamplona está supeditado a las propias condiciones establecidas en Italia, a su vuelta a su puesto de trabajo. “Si vuelves a entrar en Italia antes del 7 de enero -dice- hay que hacer cuarentena. Eso ha definido mi plan de viaje”.

En general, su impresión es que “hay un poco de caos entre los extranjeros con los requisitos de entrada y salida en cada país pero son fechas muy especiales y habrá que hacer las cosas con sumo cuidado para no poner en riesgo a los demás”.

Michelle Unzué Álvarez: “Las PCR son gratuitas en Dinamarca”





Michelle Unzué Álvarez, periodista freelance de 41 años de edad y autora del blog sobre Dinamarca Velas y vikingos disipó el jueves junto a su marido la duda de viajar o no desde Dinamarca. Se impuso la primera opción entre el consejo de reclusión de los especialistas y una incógnita enquistada por “problemas logísticos” como los que experimentó su familia en verano con cuatro cambios de fechas de vuelo. “Todo el que me conoce sabe que son unas fiestas que me encantan y les saco chispas”, aprecia. Según dice, la pandemia ha tenido menos afección en Dinamarca -“a día de hoy la mascarilla no es obligatoria al pasear por las calles, sólo cuando entras en sitios cerrados”-. Aún así, el año “nos ha desgarrado a todos”. “En Dinamarca -señala- las pruebas son gratuitas y se pueden solicitar por internet. Sólo los niños necesitan prescripción medica para realizarlas. Y al regresar a Dinamarca no nos piden ninguna PCR por ser residentes, aunque la situación puede variar según la evolución. Las autoridades danesas recomiendan hacerse el test al llegar y aislarse hasta saber el resultado”.



Patricia García Medina: “Por primera vez no estaré en casa”





Será la primera vez que Patricia García Medina (Pamplona, 1993) no regrese a casa por Navidad. La razón, la inseguridad de no poder reincorporarse después de las vacaciones a su destino laboral como profesora en Newport, (Rhode Island, Estados Unidos). En un primer momento tenía pensado viajar, pero “la pandemia ha tenido mucho que ver” en su decisión de no hacerlo.

Piensa pasar las fiestas navideñas “principalmente en sitios cerrados. A pesar de la poca vida del país en este tiempo, mis compañeros y yo hemos organizado un viaje navideño para visitar cuatro o cinco ciudades de la costa Este de EEUU incluyendo Nueva York, Philadelphia y Washington DC. Tendremos que hacernos una PCR antes, durante y después del viaje”.

Dice sentirse “frustrada” por no poder venir a Navarra en unos días señalados: “Aunque este sentimiento se encuentra con las ganas de experimentar una Navidad completamente diferente, volver a casa para disfrutar de la familia y los amigos siempre es la prioridad”.

