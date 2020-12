Chivite pone al mismo nivel a Ciudadanos y a Arnaldo Otegi

Actualizada 11/12/2020 a las 06:00

El pleno de este jueves supuso una sucesión de enfrentamientos entre la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y el principal partido de la oposición, Navarra Suma. La evidencia del alto voltaje entre ambas partes, con cruces de recriminaciones entre los que se llegaron a colar calificativos como “traidora” (del parlamentario Carlos Pérez-Nievas a Chivite) y “maleducada” (de Chivite hacia la parlamentaria Marta Álvarez).

Una de las colisiones llegó a raíz de unas manifestaciones que realizó a finales del pasado mes el líder de Sortu (Batasuna) y EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien afirmó que alcanzar la república confederal vasca que ansía su formación (con Navarra junto a Euskadi en Euskal Herria) pasaba por apoyar los Presupuestos del Gobierno central de Pedro Sánchez. El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas, responsable de Ciudadanos en Navarra, quiso saber la opinión de Chivite al respecto. Y la socialista aseguró que, mientras ella sea presidenta, “no habrá ninguna república confederal vasca”. Sin embargo, Chivite reforzó su argumentación equiparando a Ciudadanos con Otegi y Bildu, coalición por cuya abstención es presidenta y con la que acaba de firmar su segundo acuerdo presupuestario de la legislatura.

-No comparto el modelo institucional de Bildu, pero tampoco el que plantea Ciudadanos, que es eliminar nuestra foralidad. Si debatimos de modelos políticos, no coincido con ninguno de los dos. Defendemos nuestro marco institucional. Ciudadanos no, así que lo mismo que discrepo de Otegi respecto a Navarra, lo hago también con usted y con Ciudadanos -le dijo la socialista a Pérez-Nievas.

-Cada vez que pacta con Bildu, Bildu está más cerca de sus objetivos y, si Bildu hoy, sin haber cuestionado la violencia etarra, está más cerca de sus objetivos, lo mismo están los modos y las maneras de la organización criminal que fue ETA -le respondió el parlamentario a la presidenta-. Quedará como una traidora incluyendo a Bildu en su acción política. Pero es algo más que traición. Es una auténtica felonía a la democracia y a las víctimas. Y ni España ni Navarra pagan a traidores.

-El odio les va a acabar a ustedes, Ciudadanos y PP, comiendo por los pies -replicó Chivite.

ALZÓRRIZ, EL “MONOLOGUISTA”

El portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, coprotagonizó con María Chivite otro de los cara a cara de la mañana. Antes, el regionalista ya las había tenido con Ramón Alzórriz (PSN), quien acusó a Esparza de “pasar a la historia por meter en su formación a Ciudadanos, que quiere suprimir el régimen foral, y al PP, que quiere devaluarlo”.

-Como monologuista no tendría precio. Pero degrada el Parlamento -le espetó Esparza.

Ya frente a Chivite, el líder de UPN achacó al Gobierno estar “masacrando” al sector de la hostelería con las decisiones que se están tomando. “Dijo que en esta crisis no van a dejar a nadie atrás. ¡Qué bonito y qué mentira! 2.815 puestos de trabajo en la hostelería ya se han quedado atrás”, prosiguió Javier Esparza. “Se les ha caído la careta. No les importa la gente. Sólo su sillón y, además de eso, subirse el sueldo”, añadió en relación al incremento retributivo del 0,9% previsto en el Gobierno.

Chivite exigió a Esparza “respeto”. “Aunque ya no le queda ni eso”, acotó. “Aunque sólo sea por que hayamos salvado una vida, ha merecido la pena cerrar la hostelería”, justificó la presidenta. “Lo único que le queda a NA+ es la instrumentalización del dolor ajeno”.

El peaje para camiones que el Ejecutivo planea en cinco vías navarras fue la excusa para el siguiente enfrentamiento: Javier García, del PP y NA+, cuestionaba a la presidenta por si avala la gestión en materia de transporte del consejero Bernardo Ciriza. “Es un magnífico consejero”, solventó Chivite sobre su colega de partido.

-Ustedes votaban a favor de la eliminación de peajes en nuestra comunidad y hoy plantea un nuevo sistema de peajes. Criticaba lo que hoy pone en marcha -recriminó García al PSN-. Cuánto cambia el tener que soportar a los socios para poder estar donde hoy está.

-Usted ha cambiado tres veces de partido hasta encontrar acomodo aquí -contraatacó Chivite.

COMIDA EN PALACIO

En la bancada socialista, Alzórriz gesticulaba y hacia comentarios en alto. Enfrente, en la de Navarra Suma, hacía lo propio Marta Álvarez, a quien la presidenta del Gobierno acabó soltándole un “es usted una maleducada”.

La regionalista demandó explicaciones a Chivite “a ser posible sin gritar” por una comida que mantuvo el pasado noviembre con representantes de la empresa Acciona en el Palacio de Navarra, mientras “se cerró la hostelería y las comidas en casa con no convivientes están prohibidas”.

-Se cumplió la norma y las recomendaciones en cuanto a distancia y medidas de seguridad. Tengo por costumbre comer todos los días y lo suelo hacer en mi centro de trabajo, el Palacio de Navarra, y a veces lo hago con personas, entidades, empresas. Según la normativa, hay actividades a las que no se aplica el límite de permanencia de grupos de personas, que es de 6, como las laborales e institucionales -defendió la jefa del Ejecutivo.

Algo baldío para Álvarez:

-Pudo tener esa reunión de trabajo con mascarillas, sin comida y bebida de por medio -afirmó-. Si lo hacemos los ciudadanos somos mala gente e insolidarios; si lo hace usted, es una comida de trabajo. Usted no está por encima de las normas ni de la prudencia. Usted tiene que ser más prudente que nadie y, si la podía haber evitado, la tenía que haber evitado.