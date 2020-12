55 € por navarro para el Gordo de la Lotería de Navidad

Actualizada 08/12/2020 a las 06:00

Se le atribuye al Sorteo Extraordinario de Navidad una especie de poder de compensación de desgracias sufridas a lo largo del año. Lugares donde ha habido inundaciones o incluso terremotos, por ejemplo, parecen partir en ventaja respecto al sonreír de la suerte que brote del bombo y la voz de los niños y niñas de San Ildefonso. Cosas de la creencia popular. O la superstición. En base a éstas, al sorteo de lotería de este año se le presenta un imposible: como repartirse de tal forma que palíe tanta desgracia ocasionada por el coronavirus.

A la espera de comprobar si las restricciones por la pandemia afectan incluso en las ventas de números -empresas, sociedades o clubes han variado sus protocolos de distribución entre trabajadores o socios-, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha consignado a Navarra 36,1 millones de euros para el Sorteo Extraordinario del próximo 22 de diciembre, lo que supone que una media de 55,19 euros por navarro. Ambas cifras son algo menores a las que se manejaron el año pasado, cuando la consignación a la Comunidad foral ascendió a 38,6 millones: 59,62 euros por ciudadano.

No obstante, estos números previos al sorteo son siempre estimativos, ya que no se convierten en definitivos hasta que se producen las devoluciones de los boletos que no han sido vendidos. Por otro lado, no se corresponden necesariamente con el gasto efectivo en lotería de Navidad que van a realizar los navarros, ya que se ha hecho frecuente la adquisición de décimos fuera del lugar de residencia, durante vacaciones o escapadas (si bien las limitaciones de movilidad por la covid podrían influir este año), o compartirlos con amigos y familiares de otras localidades. Así mismo, la práctica de la venta de décimos mediante máquinas terminales está creciendo en los últimos años. La terminal permite elegir, tanto en administraciones de lotería como en otros establecimientos, un número o una terminación concreta procedente de otros puntos del país.

Para el sorteo navideño de 2019, las 173 administraciones y puntos de venta de lotería existentes en Navarra vendieron por un total de 35,3 millones de euros, el 91,5% de los 38,6 millones que se habían consignado. Por lo tanto, se devolvió lotería por un importe de 3,25 millones. La cantidad vendida se debió a 1.767.323 décimos de 20 euros cada uno. 67.098 décimos se dispensaron por terminal, cuya venta supuso un 3,79% del total.

CASTILLA Y LEÓN, EL MAYOR GASTO



La comunidad autónoma donde previsiblemente más se va a gastar en lotería por habitante es Castilla y León, con una media de 102,15 euros. Le siguen Asturias (94,80), La Rioja (92,49), Aragón (90,56 euros), Cantabria (82,84), Madrid (77,34), País Vasco (77,09 euros), Comunidad Valenciana (73,96), Castilla-La Mancha (72,18) y Galicia (66,45 euros). Por contra, donde menos gasto por ciudadano se prevé es en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (14,68 y 16,39 euros, respectivamente), Baleares (38,70), Canarias (41,07), Andalucía (52,07) y Cataluña (52,66). Todo apunta a que donde más lotería se va a vender es en Madrid, con 515,3 millones de euros consignados.