PSN y Geroa Bai rebajan la ley de Bildu que penaliza a las empresas que se vayan

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

La tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Bildu para penalizar a las empresas que opten por la deslocalización y trasladen su producción fuera de Navarra se sumió este viernes en la confusión después de que el artículo de la norma que precisamente iba a especificar las circunstancias por las que se entendería que se produce una deslocalización empresarial -y en consecuencia actuar por ella- no salió adelante. Fue la consecuencia de la falta de acuerdo de Bildu con el PSN y Geroa Bai, socios en el Gobierno foral y quienes por ahora ya han conseguido que el texto inicial de los abertzales quede rebajado.

En la votación de este viernes en comisión, que el pasado miércoles ya se había suspendida al no existir consenso, se aprobaron 11 de las 26 enmiendas presentadas: 5 de ellas de PSN y Geroa Bai y otras 6 de éstos con Podemos. Todas las de Bildu fueron rechazadas gracias a los noes de PSN y Geroa Bai. Navarra Suma, contrario a la ley, se abstuvo en todas las enmiendas. De esta manera, socialistas y nacionalistas truncaban los planes de Bildu de ir más allá. Según lo aprobado hasta el momento, las empresas que se vayan de Navarra tendrán que devolver las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante 8 años y no 10 como quería Bildu. Así mismo, PSN y Geroa Bai lograron que el Gobierno foral, en el desarrollo reglamentario, pueda dejar exentas de la ley las subvenciones por I+D+i (a lo que Bildu e I-E se opusieron y Podemos se abstuvo). Además, invalidaron el deseo de Bildu de que la empresa y sus socios dejasen también de percibir ayudas durante los 10 años siguientes a la deslocalización. A cambio, la empresa tendrá que abonar un recargo del 20% del importe de las subvenciones a reintegrar. Queda en manos del Gobierno reglamentar cómo se cuantificará el reintegro. Bildu se abstuvo.

¿QUÉ ES DESLOCALIZACIÓN?

También Bildu, al igual que Podemos e I-E, se abstuvo al votar el artículo de la ley que establecía cuándo se entiende que se produce deslocalización a efectos de las medidas previstas en la norma. Esto, con el voto en contra de Navarra Suma y el apoyo minoritario de PSN y Geroa Bai, dio al traste con el artículo.

La declaración de deslocalización de una empresa concreta la realizará el Gobierno de Navarra, pero la ley penaliza algo que, sin embargo, no especifica. Con el artículo que buscaba hacerlo rechazado, en el aire queda una enmienda presentada al mismo por PSN y Geroa Bai y que sí prosperó con el apoyo de ambos y la abstención del resto: “Se entiende que se produce una reducción significativa de la actividad cuando se produzca una reducción en el empleo” de la empresa en Navarra “que suponga, al menos, la reducción del personal en la misma a menos de la mitad”. Para el cálculo, se atenderá al promedio de plantilla en los dos años anteriores a la suspensión o reducción de actividad en el centro de trabajo de Navarra. PSN y Geroa Bai salvan de que se considere deslocalización si no se ven afectados al menos 25 trabajadores. La intención de Bildu pasaba por que para el cálculo de la reducción de puestos se tuviesen también en cuenta las plantillas de empresas subcontratadas y el personal contratado a través de ETT, pero Geroa Bai y el PSN no comparten esto.

Con todo, quedó aprobada una enmienda de modificación de uno de los puntos de un artículo que había sido rechazado en su totalidad. La viabilidad fue puesta en duda por los parlamentarios y la propia letrada de la Cámara. La redacción de otros artículos de la ley está ligada al artículo anulado. Desde los grupos parlamentarios barajaban la posibilidad de que pueda pactarse un nuevo artículo 4 de cara a la votación definitiva de la ley en el pleno, prevista para el día 26. Sin embargo, tampoco descartaban que la norma pueda acabar fracasada tras los desacuerdos entre PSN y Geroa Bai y una Bildu a la que le han descafeinado su texto.