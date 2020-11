Santos ve "libertad de expresión" en el acto de decapitación de la figura del rey

Actualizada 13/11/2020 a las 10:21

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha enmarcado en la "libertad de expresión" el acto organizado por Sortu en Pamplona, con participación de varios colectivos de inmigrantes, en el que se derribó y se decapitó una figura del Rey Felipe VI y otra de Cristóbal Colón, coincidiendo con la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre.

Estos hechos motivaron que Navarra Suma pidiera la comparecencia del consejero Eduardo Santos en el Parlamento foral para conocer su valoración sobre la participación de varios colectivos de inmigrantes en los hechos.

Santos ha comparecido este viernes 13 de noviembre en la Cámara foral y ha señalado que pedirle que se pronuncie "sobre la participación de determinados colectivos de inmigrantes en un acto que está circunscrito en la libertad de expresión es como pedirme que opine sobre el ejercicio de un derecho de cualquier persona". "Estamos hablando de un concepto de ciudadanía y ese concepto se extiende a todas las personas independientemente de su raza, su género o su condición sexual", ha indicado.

El consejero ha afirmado que "cualquier actuación de este tipo está circunscrita a la libertad de expresión, y no es que lo diga yo, los que somos juristas sabemos que nos tenemos que circunscribir al espacio europeo, que está circunscrito por una serie de convenios internacionales que protegen los derechos fundamentales".

Así, ha señalado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre un hecho similar, por un caso de 2007 en el que "unas personas cogieron la foto del Rey, la pusieron boca abajo y la quemaron". "La Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional entendieron que eso debía penalizarse con el Código Penal. El tema llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a ofender y eso no solo incluye lo que se manifiesta sino la forma en que se manifiesta", ha asegurado.

Además, Eduardo Santos ha afirmado que "las personas que ostentamos un cargo nos hemos expuesto voluntariamente al escrutinio público, no podemos ahora escondernos detrás de telones imposibles o falsas vulnerabilidades". "Podemos ser sujetos de crítica que una persona particular quizá no tendría que soportar, pero esa es la carga que tenemos que llevar usted y yo -dirigiéndose al portavoz de Navarra Suma-, voluntariamente, pero también la monarquía. Toda libertad de expresión puede conllevar una cierta dosis de provocación, una cierta dosis de ofensa. Puede gustar más o menos, nos puede provocar más o menos sentimientos, pero no es punible, debe ser respetada", ha asegurado.

Además, el consejero ha afirmado que "si el ejercicio legítimo de un derecho se ejerce sin llegar a constituir un delito no puede de ninguna manera afectar a la convivencia, es más, la convivencia se defiende expresamente respetando todos el marco de ejercicio de derechos fundamentales".

Por último, Santos ha dicho que como consejero "jamás podría actuar concediendo o denegando subvenciones con base en las preferencias ideológicas en relación a lo que determinadas personas o colectivos puedan expresar libremente, porque entonces estaría prevaricando".

El portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha respondido a Santos que no le ha pedido la opinión "como consejero de justicia, si hubiera tenido dudas sobre la legalidad del acto seguramente hubiera ido a otras instancias, le he llamado en calidad de representante de las políticas migratorias para que me diga si estos actos suman o no a la convivencia intercultural". "Si en lugar de ser la figura del Rey Felipe VI la que se decapita, hubiera sido la figura de Chivite, de Sánchez o de usted mismo, ¿estaríamos valorando de la misma manera esos hechos?", ha planteado, para afirmar que los colectivos que participaron en los actos "han gozado de subvenciones este año y la pasada legislatura". "En lugar de conceder dinero y subvenciones tendría que haber descolgado el teléfono y decirles que paren ya con este discurso. Eduardo Santos no es la persona más adecuada para liderar las políticas migratorias de esta comunidad", ha sostenido.

La portavoz del PSN, Virginia Magdaleno, ha afirmado que su partido ya apoyó una declaración en el Parlamento por la que se rechazaban "los ataques sufridos por la figura del Rey" y se manifestaba el "apoyo y respeto a la monarquía". "Desde luego, la posición del PSN fue clara y contraria a cómo se desarrolló el acto. Ese no es el camino que necesita nuestra tierra para fomentar y abrir espacios de convivencia", ha dicho, si bien ha considerado que la solicitud de Navarra Suma tiene "poca altura". "Dividir a los participantes de un acto entre españoles y extranjeros no es la mejor forma de fomentar la convivencia de nuestra sociedad. Esta comparecencia me parece desafortunada", ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez también ha pedido que no se haga "distinción de las personas que participaban en el acto". Por otro lado, aunque ha señalado que "este tipo de actos de protesta están avalados en la mayoría de las veces por los tribunales como el ejercicio legitimo de la libertad de expresión, desde nuestro grupo hacemos una crítica severa de la forma en que se produjo, creemos que hay formas mucho más constructivas en una sociedad democrática de la defensa de la república y rechazo a la monarquía como jefatura del Estado".

La portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, ha considerado que no se debería haber solicitado la comparecencia del consejero para "hacer una valoración de un acto que se debe enmarcar en la libertad de expresión". "Lo que hay que criticar de esta petición es el tufillo racista que tiene porque este Parlamento tiene que tener muy claro para qué está y en este espacio tenemos cientos de motivos para reflexionar sobre las continuas vulneraciones de derechos que sufren los migrantes. Navarra Suma no ha traído nada de eso aquí, precisamente trae una cuestión para poner en tela de juicio la libertad de expresión", ha señalado.

Por último, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha planteado modificar el reglamento del Parlamento de Navarra para crear la figura de la "comisión pantochada", calificando así la solicitud de comparecencia presentada por Navarra Suma. "El consejero ya ha aclarado todo. Nuevamente vemos cuál es la Navarra que resta", ha indicado.