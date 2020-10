NA+ y PSN condenan la decapitación de una figura del Rey e I-E se abstiene

Actualizada 18/10/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela aprobó el viernes una declaración institucional en la que rechazó y condenó el acto organizado por Sortu (Bildu) en Pamplona en el que se decapitó una figura que representaba al Rey de España. Además, pidió a Sortu que no promueva iniciativas “de apología de la violencia frente a las instituciones del Estado” y dio el apoyo del Ayuntamiento a la Monarquía.

La propuesta, presentada por NA+, salió adelante con sus votos y los del PSN, mientras que I-E decidió no apoyarla y abstenerse.

Ayer, NA+ acusó a I-E de “ponerse de perfil cuando hay que condenar los actos violentos de los abertzales en nuestra tierra para no incomodar a Bildu”. “La única explicación que dio fue que no son monárquicos, sino republicanos, una explicación muy pobre y que no sirve. Se puede ser republicano y condenar los ataques de la izquierda abertzale y sus actos de apología de la violencia”, señaló NA+.

Además, recordó que I-E votó en contra de una propuesta similar en el Parlamento de Navarra esta misma semana. “I-E no da pasos decididos para ponerse con claridad del lado de los no violentos”, recalcó NA+, que también criticó que la pasada legislatura, con Eneko Larrarte (I-E) en la alcaldía, se aprobó colocar un monumento a las víctimas de ETA, “pero no hizo nada”. “Será NA+ quien lo coloque y ya está encargado y en proceso de elaboración”, indicó.

I-E también quiso argumentar su abstención en esta declaración institucional. Mostró su rechazo ante estos actos y añadió que no comparte la puesta en escena y que nunca hubieran organizado algo parecido. Pero, al mismo tiempo, añadió que considera que este tipo de iniciativas se encuentran “dentro del ámbito de la libertad de expresión”. “Si NA+ considera que se trata de un acto delictivo, debería acudir a los tribunales”, señaló.

A partir de ahí, I-E añadió que “el debate debe de ser el de Monarquía frente a República” y que no se puede seguir “hurtando” a la ciudadanía el derecho a votar al respecto. Dijo que la mayoría de la gente que vive en España no refrendó la Constitución del 78 y que “no es válido” decir que la Monarquía está masivamente apoyada. Terminó acusando a NA+ de tergiversar y mentir para confrontar.