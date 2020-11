El PSN no aclara socio para el Presupuesto, pero Bildu habla de acuerdo inminente

Actualizada 10/11/2020 a las 08:11

El Gobierno foral dePSN, Geroa Bai y Podemos, debido a su minoría parlamentaria, requiere de la oposición, Navarra Suma o EH Bildu, para aprobar los Presupuestos de Navarra 2021. Los abertzales, que ya fueron los socios externos escogidos por el Ejecutivo de María Chivite el pasado año para las cuentas de 2020, confiaron ayer en que “a lo largo de esta semana” habrá novedades “para cerrar un acuerdo”. Así lo verbalizó la portavoz, Bakartxo Ruiz.

Mientras tanto, el socialista Ramón Alzórriz siguió ayer sin aclarar públicamente cuál es la preferencia de su partido y, por lo tanto, la del Gobierno. “El Gobierno está negociando y nosotros abogamos por que no haya vetos y haya Presupuestos en el menor tiempo posible para ayudar a combatir la pandemia”, se limitó a responder a la pregunta de si con Navarra Suma o con Bildu. Por su parte, Navarra Suma no abandona su táctica de seguir esperando. Javier Esparza insistió en que mantiene “hasta el último instante” su oferta de facilitar la aprobación de los Presupuestos si Chivite no los pacta con Bildu. “Estamos trasladando una posición de buscar un equilibrio, una abstención, en un momento en el que tenemos la puerta abierta para llegar a un acuerdo. Hasta que no veamos los Presupuestos y cuál es la posición de Gobierno, no vamos a fijar posiciones contrarias”, expuso el portavoz de la coalición y presidente de UPN. Centrándose en las medidas fiscales del Ejecutivo, Esparza aseguró que le “cuesta creer” que le gusten a EH Bildu.

-Es evidente que el modelo fiscal que defiende EH Bildu está lejos de lo que ha planteado el Gobierno de Navarra. Vemos algún gesto en la dirección que venimos trabajando, pero es evidente que el Gobierno ha hecho una elección que es la de no mover demasiadas cosas. Nosotros teníamos otro planteamiento y el Gobierno ha puesto encima una propuesta que se nos queda corta -señaló la portavoz de la formación abertzale.

-Y, a pesar de ello, ¿están dispuestos a apoyar los Presupuestos? -le cuestionó este periódico.

-Seguimos avanzando y espero que a lo largo de la semana tengamos novedades -reiteró Ruiz.

El resto de siglas componentes del Ejecutivo foral, Geroa Bai y Podemos, no escondieron que su preferencia para los Presupuestos es EH Bildu. “Tenemos claro a dónde queremos mirar, pero no sólo para la aprobación del Presupuesto, sino poniendo la vista también más allá para lo que queda de legislatura y para la futura gobernabilidad de las políticas que quiera poner el Gobierno”, aseguró María Solana (Geroa Bai), quien incluso se refirió a la propuesta de Navarra hablando en pasado: “El cheque en blanco que proponía nos preocupaba que se convirtiera en un lastre demasiado grande”. A juicio del portavoz de Podemos, Mikel Buil, Navarra Suma “se ha vetado a sí mismo” de posibles acuerdos “al vetar a su vez a EH Bildu, fuerza que está acompañando el desarrollo de políticas progresistas”. Lo que sorprendió de Podemos fue cómo un integrante del Ejecutivo calificó de “anodina” y “contuista” la reforma fiscal puesta sobre la mesa por el propio Gobierno.

-¿Tiene Podemos capacidad de influencia dentro del Gobierno como para llevar más allá las medidas fiscales? -le preguntó a Mikel Buil este periódico.

- Estamos trabajando en introducir medidas para contener el precio abusivo del alquiler y para complementar el trabajo de las personas que están trabajando y a pesar de todo se mantienen en pobreza -respondió-. Nos gustaría arrancar algún compromiso a nuestros socios. Llevamos todo el año negociándolo y el último mes siendo muy persistentes.

Marisa de Simón anunció su apoyo, como única representante de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento, a los Presupuestos. No así a las medidas fiscales anunciadas. “No compartimos su negativa a abordar una reforma fiscal para gravar los grandes beneficios empresariales y la riqueza en estos momentos de extrema necesidad. No todo debe ser deuda”, justificó.