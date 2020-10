Disuelta una fiesta en Villamediana con 45 personas, algunos residentes en Navarra

Actualizada 27/10/2020 a las 11:29

La Guardia Civil en La Rioja ha disuelto una fiesta ilegal que se celebraba en una nave agrícola de la localidad riojana de Villamediana de Irugua, a la que asistían 45 personas, algunas de ellas residentes en Navarra, y donde no se habían adoptado las medidas de seguridad ante la covid-19.

Los asistentes, entre que lo que había 15 niños, son naturales de Bolivia, Ecuador y Colombia, domiciliados en Logroño y Navarra, y no utilizaban mascarillas, no guardaban la distancia social y compartían todo tipo de bebidas, ha indicado este martes la Guardia Civil en una nota.

La actuación se inició tras la llamada telefónica efectuada por un ciudadano “preocupado” y “sensibilizado” por la situación de emergencia sanitaria, en la que informaba de una importante aglomeración de personas en una nave agrícola ubicada en el camino Parralazo, de Villamediana de Iregua.

Los asistentes celebraban diversos acontecimientos, entre ellos una fiesta de cumpleaños, con música, comida y bebidas e incumplían las medidas de prevención dictadas por el Gobierno de La Rioja para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Los participantes en la fiesta, tras ser identificados, fueron informados de que serían propuestos para sanción y, además, contra el arrendatario de la nave se ha tramitado un acta-denuncia por infracción grave a la Ley General de Salud Pública, que prevé una pena de multa de entre 3.001 y 60.000 euros.

Por otra parte, la Guardia Civil ha indicado que en las últimas semanas ha inspeccionado 35 locales y ha tramitado 362 denuncias por incumplimientos a la normativa covid.

Se ha denunciado a 330 ciudadanos, 1 por saltarse el confinamiento obligatorio; 9 por no usar mascarilla en el transporte; 36 por no utilizarla en el interior de establecimientos; 159 por no usarla en otras situaciones; 8 por fumar sin guardar distancia de seguridad; y 117 en materia de seguridad ciudadana, como desobediencia y drogas.

Un total de 32 locales y establecimientos han sido denunciados, 7 de ellos por prohibición de abrir; 14 por exceso de aforo y 11 por permitir el no uso de la mascarilla, dejar fumar y no guardar distancia social.

