Actualizada 17/10/2020 a las 08:11

El avance imparable del virus en Pamplona y la comarca estará el lunes sobre la mesa del Gobierno de Navarra, donde ya se contempla tener que optar por la medida drástica del confinamiento perimetral. Un encierro que, hablando sólo de Pamplona, el vicepresidente primero del Ejecutivo, Javier Remírez, no descartaba el viernes en declaraciones a Radio Euskadi “si las cifras no mejoran”.

Y no parece que vayan a hacerlo. Francesc Pujol, director del Economics Leadership and Governance de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, explicó en Twitter que, en base a simulaciones, sólo una caída “muy fuerte” de los casos diarios, por debajo de los 300, hará que el indicador de incidencia no empeore a corto plazo. Por otro lado, la consejera de Salud, Santos Induráin, manifestó que “sólo han pasado cuatro días” desde la implementación de nuevas restricciones para el conjunto de Navarra y que, por ello, aún es pronto para que las mismas puedan tener efecto, ya que el periodo de incubación del virus es de en torno a siete días.

INDURÁIN NO DESCARTA MEDIDAS "MÁS SERIAS"

Induráin, recalcó el viernes la gravedad del momento que está atravesando Navarra. “La situación es muy preocupante porque estamos a las puertas de un invierno con otros virus respiratorios. La preocupación es seria, por eso las medidas que hemos tomado son serias y nadie descarta que tengamos que tomar otra serie de medidas más serias, según cómo evolucione la situación”, advirtió.

El martes entraron en vigor las nuevas restricciones, con el cierre de los locales de hostelería para las 22 horas; el limitar a 6 las personas que se pueden reunir en el ámbito privado y público, además de una nueva reducción de aforos. El Gobierno sigue atento a la evolución de los casos, por si debe endurecer las medidas.

“Nos estamos jugando la contención de la pandemia, nos estamos jugando la tensión en el sistema hospitalario y en las UCI y no queremos llegar a situaciones vividas”, recalcó ayer la consejera en un claro llamamiento a la responsabilidad individual, de cara al fin de semana. Pidió limitar reuniones y actividades y si no es posible aplazarlas, huir de lugares mal ventilados.