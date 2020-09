Ciriza dice que el TAV es "fundamental" y destaca que no tiene "sobrecoste" para los navarros porque lo paga el Estado

Actualizada 30/09/2020 a las 15:28

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha afirmado que el tren de alta velocidad es una infraestructura "fundamental" para la Comunidad foral y ha destacado además que "a los navarros no les va a suponer ningún sobrecoste" dado que es un proyecto de competencia "estatal, y la financiación también".



En una comparecencia a petición de Podemos en el Parlamento de Navarra para informar sobre la infraestructura, Ciriza ha explicado que "el TAV es uno de los puntos de desacuerdo por parte de los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra y así se refleja en el acuerdo de programa".

Además, aunque ha apostado por "por reconocer las diferencias y respetar los desacuerdos", ha señalado que es "la Administración General del Estado la que tiene la competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general y en ferrocarriles y transportes terrestres que transcurren por más de una Comunidad Autónoma".

Al margen de ello, ha defendido la construcción del tren de alta velocidad considerando que tendrá efectos favorables desde el punto de vista económico, social y medioambiental.



Así, en el aspecto económico, ha señalado que "su importancia es más que evidente" porque la Comunidad foral es "una región muy industrializada y netamente exportadora, centrándose el 60% de nuestro comercio exterior en los país del arco atlántico de la Unión Europea". "Para una economía tan interrelacionada con el resto de Europa es imprescindible en término de competitividad contar con una red ferroviaria con capacidad suficiente y adaptada a los estándares europeos", ha afirmado.



Así, ha destacado la importancia de que Navarra haya sido incluida en el corredor europeo Atlántico, "que a su vez va a servir de conexión con el Mediterráneo". "Los territorios por los que transitan estos corredores van a ser más competitivos y pueden incrementar su desarrollo económico. Es fundamental que Navarra ejerza de nexo de unión entre los corredores de transporte Atlántico y Mediterráneo", ha añadido.



En el ámbito social, Ciriza ha señalado que "el fortalecimiento de la economía consolidará empleos de calidad y, además de lo que supone para las mercancías, el desarrollo del corredor Atlántico reducirá el tiempo de los viajes de las personas con ciudades del entorno como Madrid, Zargoza, Barcelona, Vitoria, San Sebastián o Bilbao, o las conexiones ferroviarias con ciudades del resto de Europa".



Por último, en cuanto al capítulo medioambiental, ha señalado que el uso del transporte ferroviario para mercancías representa en Navarra un 1,2%, cuando la media europea es del 18%. "Incrementar la cuota modal del ferrocarril es imprescindible para cumplir con la hoja de ruta contra el cambio climático y para reducir las emisiones de Co2", ha destacado. Además, ha señalado que el transporte ferroviaria favorece "la disminución de accidentes, la descongestión de las carretera y zonas urbanas, y el descenso del ruido asociado al tráfico y la descontaminación atmosférica", ha apuntado.



Ciriza ha defendido que "por todas estas razones es fundamental para el Gobierno de Navarra el desarrollo del tren de altas prestaciones". "No adaptar la red ferroviaria a los nuevos usos y modelos ferroviarios se materializaría en el aislamiento industrial, logístico y medioambiental de Navarra en un futuro próximo, lo que conllevaría pérdida de competitividad frente a otros territorios mejor comunicados y mejor estructurados", ha sostenido.



Además, durante su comparecencia el consejero ha ofrecido algunos datos sobre el coste de las obras. Así, ha señalado que el tramo Castejón-Cadreita fue licitado por 40,6 millones, adjudicado por 28,4 millones y certificado con 28,8 millones, es decir "un ahorro de 12 millones". En el caso del tramo Cadreita-Villafranca, se licitó por 42,4 millones, se adjudicó por 29,7, y se certificó en 31,1 millones, "un ahorro de 11 millones".



En el turno de intervención de los grupos, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha reiterado el rechazo de la formación morada al TAV y ha afirmado que Navarra "debe decidir si cuenta con la gente o cuenta con las infraestructuras faraónicas". Además, ha lamentado que siendo un asunto de desacuerdo entre los socios de Gobierno, el proyecto se haya visto reflejado en el Plan Reactivar con el apoyo de Navarra Suma. "Sacar pecho de ese Plan Reactivar utilizando los desacuerdos no es ni ejemplar ni corresponsable con los socios de Gobierno", ha señalado.



El portavoz de Navarra Suma, Javier García, ha expresado su apoyo a la construcción de la infraestructura, afirmando que "supone generación de empleo, riqueza social, cohesión territorial". "Espero que el PSN mantenga la apuesta que siempre ha tenido por el TAV. Espero que el consejero esté a la altura en esta cuestión. Puede sumar mayoría con nosotros para sacar adelante una obra vital para la Comunidad foral", ha asegurado.



El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha reconocido que "existen desacuerdos en el acuerdo de legislatura y el tren de altas prestaciones es uno de ellos", tras lo que ha reiterado el apoyo de los socialistas a su construcción. "Algunos grupos en seguida vienen a hablar de hormigón y ven manos negras detrás, pero nosotros lo que vemos es cohesión social y desarrollo económico", ha asegurado.



El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha defendido un tren de altas prestaciones para pasajeros y mercancías, que "debe conectar con el corredor Atlántico, con el Mediterráneo y con Europa". Además, ha advertido de que si ese tren no pasa por Navarra, "acabará haciéndolo por La Rioja".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "no se puede transmitir el mensaje de que si no hay TAV se acaba el mundo en Navarra, que se acaba la economía, que vamos a vivir aislados, fuera del mundo". "Para reducir en 20 minutos el tiempo de viaje a Madrid no necesitamos tren de alta velocidad, con lo que tenemos nos sobra y ese sí que vertebra el territorio. Consideramos que Navarra tiene otras prioridades y el Estado podría tener otras inversiones en Navarra distintas a esta", ha asegurado.

