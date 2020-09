Miranda afirma que "en ningún caso" se han paralizado las obras del TAV

Actualizada 30/09/2020 a las 15:17

La directora general de Transportes del Gobierno foral, Berta Miranda, ha afirmado en comisión parlamentaria que “en ningún caso” se han paralizado las obras del TAV en Navarra pese a lo dicho por AHT Gelditu! en relación al subtramo de Tafalla.



Berta Miranda ha aclarado que “si en ocasiones no se visualizan operarios en las obras no es por falta de continuidad sino porque es frecuente que haya incidencias técnicas”, que "se dan en obras de complejidad” y "obligan a realizar modificaciones contractuales y a realizar trámites administrativos no contemplados inicialmente”.



En relación al resto de tramos, ha indicado que el subtramo de Villafranca-Peralta, con obras iniciadas en 2018, “siguen ejecutándose” y se encuentra ahora con obras en cimentaciones del viaducto sobre el río Aragón, cimentaciones sobre el viaducto de Marcilla y la pérgola sobre la AP-15.



En el subtramo Peralta-Olite, ha señalado que las obras, que también comenzaron en 2018, “están muy avanzadas y se trabaja en el extendido de las últimas capas de terraplén y la apertura al tráfico de la reposición de la N-115” con la previsión de que finalicen “hacia finales de este año si no surge ningún contratiempo”.



En el caso del tramo sur Tafalla-Tafalla Miranda ha explicado que se han realizado “diversas obras” como pasos subterráneos y pasos de regadío.



Por último, ha aludido a la importancia de que Navarra esté conectada en la red ferroviaria de alta velocidad y ha añadido que “su finalización supondrá un antes y un después en la movilidad en el ámbito de la Unión Europea”.



En este sentido ha alertado de que los territorios que no estén conectados “tendrán una desventaja frente a los que sí lo estén desde la perspectiva de la movilidad de personas y mercancías dentro del mercado único europeo”, por lo que ha llamado a pensar “en las posibilidades de movilidad y de oportunidad para navarras y navarros y sus empresas”.

Te puede interesar