Navarra Suma pide unos Presupuestos "realistas" y EH Bildu reclama "hablar de política fiscal"

Actualizada 14/09/2020 a las 13:35

Los grupos que conforman el Gobierno foral, PSN, Geroa Bai y Podemos, iniciarán esta semana los contactos de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra para 2021, unas cuentas que Navarra Suma pide que sean "realistas", mientras que EH Bildu reclama "hablar de política fiscal" y que se "refuercen" las políticas sociales.



En concreto, tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha defendido que los Presupuestos tienen que ser "realistas" y ha pedido al Gobierno que "no haga trampas al solitario" y presente los datos "reales" de la situación económica.



Ha pedido, además, mantener "el foco en el mantenimiento de la actividad para generar riqueza", además de "atender las necesidades" de asistencia sanitaria y educación, y ha apostado por "menos subida de impuestos y más afrontar la realidad que nos viene con sinceridad, honestidad y claridad". Según ha dicho, si el Gobierno foral presenta unas cuentas "realistas", Navarra Suma "siempre está dispuesto a colaborar".



Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que no se contemplan recortes, sino que "contemplamos un fortalecimiento de nuestros servicios públicos porque esos son los que llegan al conjunto de la ciudadanía y hace que nadie se quede atrás" y ha llamado a "la unidad política en torno a unas prioridades incluidas en el Plan Reactivar Navarra".



Ha remarcado, en esta línea, que "es tiempo de unidad política en torno a las necesidades de la ciudadanía" y ha defendido que "todos necesitaremos realizar un esfuerzo de diálogo, negociación y de acuerdo que nos lleve a tener unos nuevos Presupuestos, que es lo que necesita la ciudadanía".



Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha afirmado que los recortes "no pueden ser el recurso con el que nos sentemos a redactar el anteproyecto de Presupuestos" y ha señalado que "a partir de ahí hay elementos que poner encima de la mesa, el primero el techo de gasto, la posibilidad de endeudarnos o mirar a los ingresos".



Además, ha llamado a que "en una circunstancia de especial emergencia como esta" se traduzca "la llamada al esfuerzo de la sociedad a un esfuerzo en los grupos parlamentarios" y ha considerado que "tenemos que estar en disposición en este momento para contar con el mayor apoyo parlamentario posible".



En representación de EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que la coalición abertzale está "abierta" a acordar los Presupuestos con el Gobierno, pero ha remarcado que "tenemos que hablar de más cosas y de la política fiscal". Además, ha defendido que "no puede haber recortes en políticas sociales, sino que tiene que haber un reforzamiento".



Según ha expuesto, "no podemos estar dejando la financiación de los Presupuestos exclusivamente en el endeudamiento" y ha considerado que "hay que hacer algo más". En este sentido, ha criticado el informe contrario del Gobierno a la proposición de ley de EH Bildu de modificación de determinados impuestos y ha criticado que se "esconda en dos supuestas cuestiones técnicas".



Por parte de Podemos, Mikel Buil ha explicado que "estamos empezando ahora a reunirnos a nivel político" y ha afirmado, sobre una reforma fiscal, que primero "queremos ver dónde estamos perdiendo recaudación y reajustar". Según ha dicho, "hay que esperar a todos los estudios sobre el fraude fiscal, el impuesto a la riqueza o el impuesto de sociedades" para fijar una postura sobre una reforma fiscal".



Ha señalado que Podemos no va a apoyar que haya recortes, pero ha pedido que "no se relativice" con esta palabra. A su juicio, "la reorientación" de algunas partidas "no serían recortes si no afectan al sistema público a los derechos sociales".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido "la urgencia de que los Presupuestos incorporen una reforma fiscal y un impuesto a la riqueza" y ha advertido de que "si esto no se hace así, si no se arbitra un procedimiento fiscal para aumentar los ingresos, habrá recortes".

En este sentido, ha avisado de que no apoyará unos Presupuestos para 2021 que incluyan recortes y ha considerado que "no vale sólo con deuda, y el Gobierno lo sabe".