El Gobierno de Navarra sancionará a las comercios que dispensen bolsas de plástico no compostables

Actualizada 11/09/2020 a las 12:53

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha manifestado este viernes que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) favorable a la ley foral de Residuos, la ley sigue en vigor y "desde enero de este año no se pueden dispensar (ni de forma gratuita ni cobrándolas) bolsas de plástico que no sean compostables". Ha manifestado que el departamento ejercerá la labor sancionadora que le compete en caso de detectar que no se hace así.



En comisión parlamentaria a petición de Podemos, la consejera ha reconocido el esfuerzo del comercio, tanto de pequeños comerciantes como de grandes superficies, que "se adaptaron a esta ley pionera, y adoptaron estas nuevas normas en sus establecimientos, con el trabajo que ello conlleva de pedagogía y seguramente de paciencia en muchas ocasiones con los usuarios y las usuarias".



Ha manifestado que la sociedad navarra en su conjunto ha sabido dar "un paso decidido hacia la necesaria transición ecológica". "Estamos en el camino y por ahí vamos a continuar", ha comentado, para añadir que "estamos trabajando en una campaña informativa que lanzaremos más adelante, de cara a los próximos hitos de la ley que entrarán en vigor en julio de 2021".



Gómez ha precisado que a partir del 3 de julio de 2021 quedará prohibida la venta de productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso a los que no les sea de aplicación la Directiva relativa a envases y residuos de envases ni la Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, siempre que estén fabricados con materiales no reciclables, orgánicamente o mecánicamente.



"Es decir, estarán prohibidos: los vasos y recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones; bastoncillos de algodón; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas; agitadores de bebidas o palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos", ha detallado, para precisar que esto será así "siempre que no sean reciclables orgánica o mecánicamente".

LEY "PIONERA"



Gómez ha explicado que la ley de Residuos y su Fiscalidad aprobada en julio de 2018 "ha sido una ley pionera en el Estado" porque "en Navarra comprendimos la importancia y la urgencia de poner límites a la generación de este tipo de residuos plásticos para combatir los graves efectos negativos que provocan en el medio ambiente".



Tras señalar que ha sido una ley "ambiciosa", ha indicado que "pese al recurso del Estado, que el Tribunal Constitucional sentenciara a favor de Navarra es un motivo de satisfacción". Ha valorado así "el reconocimiento de una exigencia clara en defensa del medio ambiente, por la que apostó Navarra en 2018 y de manera anticipada al Estado".



A su juicio, "es un aval a la capacidad de la Comunidad foral para ser pionera, en el ámbito de sus competencias, en cuestiones fundamentales". "La ley foral de Residuos y su Fiscalidad se trata de una ley participada y consensuada que supone un importante avance en la prevención y reducción de residuos y es una ley innovadora que recoge las disposiciones de la normativa europea y estatal", ha explicado.



Ha detallado Gómez que la ley navarra se adelantó a la estatal en plazos y en exigencia y prohibió la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico de un espesor igual o superior a 50 micras o con un porcentaje igual o mayor del 70% de plástico reciclado a partir del 1 de julio de 2018, "mientras que el Estado no lo prohíbe hasta el 2021".



Además, ha indicado que "Navarra prohibió a partir del 1 de enero de 2020 la entrega a los consumidores de bolsas de plástico, independientemente de su gramaje, que no fueran compostables, (algo que el Estado ha pospuesto hasta el 1 de enero de 2021)". "Es por este motivo que en mayo del año pasado el TC admitió a trámite el recurso del Gobierno de España por prohibir el uso de bolsas de plástico en Navarra antes de lo previsto por la normativa del Estado", ha comentado.



Ha recordado que el recurso fue finalmente resuelto el pasado mes de julio con una sentencia favorable a Navarra "reconociendo así que la Comunidad foral actuó dentro de su competencia prohibiendo antes que el Estado la entrega de bolsas de plástico a las y los consumidores para preservar el medio ambiente".



La consejera ha explicado que "a efectos prácticos, podemos decir que esta sentencia no conlleva cambios, porque no se había acordado la suspensión de los preceptos impugnados". "Mientras se resolvió el recurso, la ley continuó en vigor en todo su articulado, si bien es cierto que, según los servicios jurídicos del Departamento, la capacidad sancionadora podría haberse cuestionado en caso de detectarse incumplimientos en los artículos recurridos", ha dicho.



En el turno de los grupos, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha destacado el trabajo "importante" en torno a este ley navarra y "todo para preservar nuestra biodiversidad". Y ha querido también agradecer a los establecimientos "que han hecho ese tránsito". "Navarra ha ido haciendo su trabajo pese al recurso", ha comentado.



Por su parte, Alberto Bonilla, de Navarra Suma, ha señalado que "hay mucho que callar en este tema, no es para sacar pecho" y ha indicado que los comerciantes y la hostelería "mostraron su nerviosismo porque suponía un perjuicio para su actividad porque no estaban preparados para cumplir la ley". "Ustedes entonces se enmendaron los plazos para prorrogar la ley", ha criticado, para comentar que "tuvieron la caradura de celebrar tras la sentencia del TC".



El socialista Javier Lecumberri ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia que "avala las competencias de Navarra en cuanto a establecer medidas adicionales en la protección del medio ambiente". Tras manifestar su "respeto" a todas las sentencias que llegan del TC, ha señalado que "seguimos sin resolver problemas como la gobernanza o qué hacemos con la fracción resto en esta Comunidad".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha reivindicado las "competencias propias" y "pedimos que se dejen de hacer injerencias en torno a leyes que aprueba este Parlamento". Ha animado al departamento a "seguir caminando en el desarrollo de esta ley" y ha destacado el "éxito" de esta norma porque "todos estamos en la protección y lucha contra el cambio climático".



El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha comentado que el recurso del Estado "no fue con carácter general contra la ley sino contra dos aspectos de la ley, los plazos, el contenido no se ha cuestionado". "Queremos que la ley se lleve adelante, tenemos discrepancias con algunos aspectos como la gestión del fondo de residuos, no estamos de acuerdo en cómo se plantea", ha dicho.



Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, se ha "felicitado" por la ley, "con sus defectos y grandes virtudes". "Fuimos pioneros porque avanzamos un pasito más en los tiempos", ha valorado, para apuntar que le "preocupa mucho lo que tiene que ver con la gestión del fondo de residuos".

Te puede interesar