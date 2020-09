Actualizada 10/09/2020 a las 13:16

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha afirmado que el Ejecutivo ha actuado en las residencias de mayores ante la pandemia de Covid-19 "sin escatimar en medios materiales, personales y económicos", introduciendo modificaciones "según evolucionaba la situación, los conocimientos y los medios existentes".



En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno de la Cámara foral, Maeztu ha recordado que "hace ya tiempo que se elaboró un plan de respuesta temprana con un intervención integral y específica en rastreo, seguimiento, aislamiento y testeo orientada a impedir que el virus entre en las residencias y atajar con rapidez en cuanto se producen".



Ha señalado, además, que a finales de este mes el Gobierno foral presentará la auditoría "independiente" sobre el trabajo realizado en las residencias ante la pandemia, "la primera en España", en la que se va a realizar "un análisis técnico y extraer un aprendizaje útil para el futuro".

Según ha indicado Maeztu, "en estos momentos, con el conocimiento actual y la experiencia acumulada y en coordinación estrecha con Salud y los centros residenciales, se han puesto en marcha medidas, protocolos y materiales para evitar la introducción del virus" y también, entre otras acciones, se están realizando cursos de formación para que "no se produzcan situaciones de falta de personal".



Ha incidido así la consejera en que se han extremado las preocupaciones para lograr "una rápida detección y atajar la cadena de transmisión lo antes posible".



Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha acusado al Gobierno foral de "no reconocer su responsabilidad" en lo ocurrido en las residencias y ha criticado que "lo que hace es presentar excusas". "La ciudadanía necesita un Gobierno responsable y que no se esconda", ha reivindicado la parlamentaria de NA+, quien ha lamentado que Navarra sea "una de las comunidades autónomas con peores datos dentro del país que arroja los peores datos".



Para Álvarez, "es incuestionable que el partido responsable de la gestión en España y en Navarra es el Partido Socialista" y ha señalado que "no vamos a consentir que intenten eludir su responsabilidad".



Sobre la auditoría que está realizando el Gobierno foral, se ha mostrado de acuerdo con su realización y ha dicho que esperarán a su resultado, pero ha advertido de que "si vemos que esta auditoría está encaminada a conseguir correr más la cortina de humo sobre los errores en la gestión, no nos vamos a conformar y exigiremos responsabilidades políticas".



La consejera le ha contestado que ella asume "totalmente" su labor "por lo hecho y por lo no hecho". Ha afirmado que también acepta "críticas razonadas" y ha invitado a la parlamentaria de NA+ a que "en alguna ocasión las haga". "Si defiende que se ha llegado tarde y no hemos sido proactivos debe argumentarlo, lo contrario es una descalificación y no ayuda a usted como oposición ni al conjunto de los navarros", ha sostenido.