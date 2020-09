NA+ pide que Radar Covid sea accesible para población de origen extranjero y personas con discapacidad

Actualizada 08/09/2020 a las 12:19

Navarra Suma ha pedido que la aplicación móvil Radar Covid, que gestiona el rastreo de positivos en coronavirus, sea accesible también para la población que no habla español, inglés o lenguas cooficiales. Además, ha criticado que no es accesible para las personas con discapacidad visual.

Por ello, ha preguntado al Gobierno foral en el Parlamento de Navarra "qué gestiones ha realizado para que la app pueda usarse y entenderse también por parte de la población de origen extranjero, así como para las personas con algún tipo de discapacidad visual".

NA+ considera que "en cuantas más lenguas se traduzcan los contenidos de la aplicación, mayor será la efectividad en la labor de rastreo que se debe realizar".

A este respecto, ha destacado que "un 32% de las personas que tienen hijos en Navarra son de origen extranjero, por lo que es fundamental que, en el momento en el que arranca el curso escolar, puedan utilizar la app el mayor número de personas posible".

Para NA+, "la app y los distintos menús que la configuran no son especialmente complejos, por lo que entendemos que adaptarla a las principales lenguas de la población migrante es más una cuestión de voluntad".

En cuanto a la accesibilidad de la herramienta para personas con discapacidad, desde Navarra Suma han señalado que, "a pesar del anuncio del Gobierno central de que esta iba a resultar totalmente accesible tras la denuncia del CERMI, la realidad es que la app no permite acceder de forma autónoma a las personas con discapacidad visual, dado que, aunque la aplicación puede resultar accesible, requiere para entrar en ella de un paso previo que no lo es". "Desde la versión inicial de la aplicación hasta día de hoy, el Gobierno de España no ha mostrado interés por corregir este aspecto y queremos saber si el Ejecutivo foral se ha interesado o no por el mismo", ha señalado

A este respecto, Navarra Suma ha vuelto a denunciar "otro incumplimiento de la ley foral 12/2018, de Accesibilidad Universal, anunciada a bombo y platillo por el anterior cuatripartito y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento en la pasada legislatura pero que, a día de hoy, no se está ejecutando ni dotando presupuestariamente".