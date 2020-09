Navarra planea recurrir a "medios alternativos” como 'influencers' para concienciar a los jóvenes

Actualizada 07/09/2020 a las 08:00

El director general de Salud, Carlos Artundo, apuntaba ayer a que la cifra de nuevos casos, con 265 positivos en un día, no reflejaba fielmente la situación actual y confiaba en que la evolución no va a resultar tan exagerada en las próximas jornadas. No obstante, reconocía que el dato era "indiscutiblemente malo" en un contexto de tendencia al alza de nuevos contagios, situación que calificaba de "muy preocupante". "Es una cifra tras la que hay igual número de personas infectadas que hay que tratar y seguir", recalcaba. Por ello reclamaba al conjunto de la sociedad hacer un nuevo esfuerzo conjunto para volver a "aplanar la curva", ya que el volumen de nuevos casos de los últimos días es algo que "Navarra no puede permitirse".



"ARTEFACTO TÉCNICO"



Artundo culpaba del elevado número de nuevos contagios diarios a un "artefacto técnico" causado por la concentración de resultados que se dan puntualmente. En concreto señalaba a la gran cantidad de pruebas PCR entre los usuarios de residencias de mayores, que continuarán a lo largo del comienzo de esta semana. "Son miles de personas a las que se les está practicando pruebas PCR que están sobrecargando las cifras puntualmente y producen acúmulos", decía.

383 POSITIVOS DE UVESA

El director general de Salud explicaba que el área de Tudela continúa "en el punto de mira" del departamento, especialmente debido al brote de Uvesa. En ese sentido, señalaba que ya se acumulaban 383 positivos en la plantilla y sus contactos sociales y familiares. A ello habría que sumar la aparición de algunos casos más en la residencia Nuestra Señora de Gracia de la capital ribera, así como "un nuevo pequeño brote" en el ámbito laboral de la zona.

MÁS PCR EN TUDELA

Precisamente en relación con los esfuerzos para controlar la pandemia en la Ribera, Artundo destacaba que esta semana llegará al hospital Reina Sofía una nueva máquina que permitirá acelerar la obtención de resultados de pruebas PCR. "Se pasará de las 20 a 40 diarias que se hacen actualmente a 200 en cuanto esté en funcionamiento y en próximas semanas se llegará a mil", informaba.

OCHO NUEVOS BROTES

Ya son 265 brotes identificados en Navarra, según Artundo, tras los ocho nuevos detectados en las últimas horas. Salud ha constatado que la mayoría de los nuevos contagios provienen de los contactos sociales y familiares, por lo que Artundo insistía en la necesidad de cumplir estrictamente todas las recomendaciones para evitar la transmisión del coronavirus.

EFECTO DE LAS 'NO FIESTAS'

El director general de Salud señalaba con preocupación a los efectos de las "no fiestas" en el aumento de casos diarios, especialmente entre la gente más joven. Artundo se mostraba muy crítico con el término "no fiestas" que se ha tomado por una parte de la población irresponsablemente como una excusa para reunirse en cuadrilla y realizar almuerzos. "Ya lo constatamos en Pamplona y se ha reproducido en el resto de municipios. Estamos viendo un patrón en todos los pueblos sin excepción en donde no haya habido en los días después de la incubación un brote relacionado con la suspensión de fiestas", apuntaba. Aunque señalaba que la mayoría de la población está cumpliendo las recomendaciones, hay grupos que se están comportando con una "irresponsabilidad manifiesta".

RECURRIR A 'INFLUENCERS'



Artundo no quería estigmatizar a los jóvenes, que se han convertido en el blanco de las críticas por la proliferación de comportamientos irresponsables en una parte de ellos. Sin embargo, reconocía que no habían conseguido trasladar los mensajes preventivos a algunos grupos y apuntaba que se iban a reunir hoy con "referentes" de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para analizar la posibilidad de utilizar "medios alternativos" como los influencers para llegar a los jóvenes.



PRESIÓN EN LOS SANITARIOS

Gran parte de los nuevos positivos son asintomáticos, lo que Artundo consideraba una buena noticia ya que aumenta la eficacia de los tratamientos y evita que muchas personas se agraven. No obstante, aunque la presión sobre los hospitales y centros de salud sigue siendo baja, advertía que el aumento de positivos terminará repercutiendo en unas semanas en un mayor número de ingresados, así como usuarios en atención primaria.

