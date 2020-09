Quien reciba una alerta de la app Radar Covid no deberá llamar al centro de salud

Actualizada 07/09/2020 a las 06:00

Los navarros que se hayan descargado en sus teléfonos móviles la aplicación Radar Covid y a partir de este lunes reciban una alerta de que su riesgo de exposición al coronavirus ha pasado a ser alto no deberán llamar a su centro de salud. Así lo especificó el domingo el Gobierno de Navarra, después de que desde el pasado viernes, día en el que anunció que la aplicación va a estar operativa en la Comunidad foral desde este lunes, lleva difundiendo una infografía señalando que había que contactar con el centro de salud en el caso de que el nivel pase de bajo a alto.

Desde Salud recomiendan a los usuarios que reciban una alerta de exposición alta en la aplicación que, para facilitar el trabajo del equipo de rastreo, empleen unos formularios disponibles en la dirección url facilitada por la app: tanto el que incluye la Carpeta Personal de Salud como a través del formulario protegido por el envío de un SMS al móvil y captcha posterior. “En ningún caso la app indica que haya que ponerse en contacto con el centro de salud correspondiente”, subrayó ayer el Ejecutivo, para explicar que “en los próximos días se habilitará también un número telefónico para contactar con rastreo”.

Estas indicaciones están dirigidas a aquellas personas usuarias que reciban alerta de exposición alta en la aplicación, al haber estado en contacto durante más de 15 minutos a menos de 2 metros con el dispositivo de otra persona diagnosticada como positivo por covid (identificadas únicamente mediante el registro de bluetooth).

ASÍ FUNCIONA LA APLICACIÓN RADAR COVID



1. Descarga. El primer paso es descargarse la aplicación Radar Covid en el móvil (está disponible tanto para Android como para iOS). Es gratuita. Hay que tener activado el bluetooth. Se recomienda actiar la aplicación al menos una vez al día.



2. Conexión entre teléfonos móviles. Al estar hablando con una persona, si las dos llevan el teléfono encima y están más de quince a menos de dos metros de distancia, aunque no se conozcan de nada, sus dispositivos se conectan por bluetooth de baja energía y guardan su información. La aplicación almacena así los datos de los contactos que se han tenido durante los últimos 14 días.



3. Positivo. Si una persona ha dado positivo, el Servicio Navarro de Salud le envía un código de 12 dígitos por SMS. La persona introduce ese código en su aplicación de manera anónima. Los identificadores emitidos vía bluetooth no están geolocalizados y se borran automáticamente a las dos semanas.



4. En caso de exposición alta. Las personas que han estado en contacto estrecho con un positivo reciben una alerta anónima en su móvil que les avisa de la situación de riesgo. Si su exposición es alta, se le mostrará al usuario una url con las recomendaciones para poder recibir asistencia. A fin de poder agilizar el seguimiento, se han desarrollado tres métodos para poder ser atendido por el Servicio Navarro de Salud y determinar, en su caso, la condición de contacto de riesgo. Hay que tener en cuenta que el móvil no sabe si ese posible contacto de riesgo llevaba puesta o no la mascarilla. La atención podrá solicitarse a través de la Carpeta Personal de Salud, un formulario protegido por el envío de un SMS al móvil y captcha posterior o por un número de teléfono que el Gobierno foral prevé habilitar. Según el Ejecutivo, el equipo de rastreo llamará al usuario en un plazo máximo de 24 horas.

