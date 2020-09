Los grupos señalan los presupuestos de 2021 como una prioridad

Actualizada 07/09/2020 a las 15:06

Los grupos parlamentarios consideran la elaboración de los Presupuestos de Navarra para 2021 como una de sus prioridades en el inicio del nuevo curso político junto a la lucha contra la pandemia.



En este sentido el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha indicado que de momento el Gobierno debe presentar de "inmediato" el techo de gasto, pero también explicar "de dónde van a salir los ingresos" y "cuales son las orientaciones" presupuestarias. Y en ese sentido, tras recordar que falta saber qué dinero exacto recibirá a Navarra del reparto de los 16.000 millones del Gobierno central, ha apostado por llegar al máximo en la capacidad de déficit, el 3,9% "se utilice o no".



"Tendemos la mano al Gobierno para llegar a acuerdos" ha dicho, aunque ha aventurado que, "si ya se oye a Bildu diciendo que se tiene que decantar, el Gobierno seguirá donde está".



Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, se ha referido sin aludir a los presupuestos a la recuperación de la economía y al respecto ha mencionado la mejorá en los datos de empleo, donde con "prudencia" ha subrayado que Navarra es "una de las más punteras" gracias a un tejido industrial "potente y fuerte".



Para Uxue Barkos, de Geroa Bai, en ester momento "no podemos hacer una foto final de la propuesta presupuestaria" porque faltan datos sobre gastos y sobre la evolución de los ingresos, pero "sí es momento de empezar a trabajar" en cuestiones como el déficit, el margen de endeudamiento, "que no quiero decir que se tenga que agotar", o los fondos europeos, que ha considerado que no se deberían incluir en el techo de gasto presupuestario.



Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha indicado que hay que "trabajar nuevas medidas fiscales para lograr los ingresos que necesita la pandemia", para que los Presupuestos "puedan atender las necesidades" que esta crisis sanitaria ha provocado en Salud, Educación, pymes o medio ambiente.



Para I-E, ha precisado Marisa de Simón, los Presupuestos de 2021 deben atender a tres cuestiones "fundamentales": la pandemia, la recuperación económica y del empleo sin merma en las condiciones ni en los derechos, y la financiación "que no puede ser de ninguna manera solo con endeudamiento. Hace falta una reforma fiscal que grave a los empresarios y a los propietarios de grandes patrimonios".