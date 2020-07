Actualizada 30/07/2020 a las 12:58

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves por unanimidad el último decreto de ley foral aprobado por el Gobierno foral con medidas contra el Covid-19, como el adelanto del cierre de los locales de ocio a las 2 de la madrugada o la prohibición de los botellones en horario nocturno.



Navarra Suma ha solicitado su tramitación como proyecto de ley foral, una decisión que ha apoyado Geroa Bai, por lo que ha salido adelante. PSN ha votado en contra, igual que EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.



En defensa del decreto, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado los decretos aprobados por el Ejecutivo con medidas de prevención y control para disminuir la transmisión de la enfermedad y ha manifestado que "son medidas todas ellas imprescindibles y que se están demostrando útiles".



El vicepresidente ha señalado que Navarra es la "segunda CCAA en número de PCR realizadas por habitante" y ha comentado que "ayer fue la menor cifra de positivos desde el 16 de julio". Ha puesto en valor así el "trabajo riguroso, evitando alarmismos innecesarios".



También ha destacado "el trabajo de las fuerzas policiales en atajar las conductas insolidarias" y ha indicado por ejemplo que en la Policía Foral "desde el 17 de julio se han interpuesto 394 denuncias, 342 por incumplimiento del uso mascarillas, 15 por incumplimiento de la apertura de piperos o bajeras, 14 por incumplir el horario de cierre de los bares y 23 por botellones".



Remírez ha defendido que el Gobierno foral "está tomando decisiones y tomará todas las que considere oportunas, de forma gradual y proporcional". "Son decisiones amparadas en criterios epidemiológicos y no dudaremos en tomar nuevas medidas si fueran necesarias", ha dicho, para resaltar que "Navarra ha sido pionera en tomar decisiones en el control del ocio nocturno".



Ha comentado así que se están adoptando medidas preventivas y "ahora estamos trabajando un plan preventivo respecto al colectivo de temporeros y se propone hacer PCR a aquellos que vengan a trabajar y el Gobierno se encargaría de los aislamientos en condiciones en caso de casos positivos, además se pedirá una declaración de responsabilidad de los trabajadores".



Además de las medidas preventivas, restrictivas y del trabajo de rastreo, Remírez ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual, "a ella apelamos". "El Gobierno de Navarra no ceja en el trabajo de lucha contra la pandemia", ha manifestado.



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que "Navarra está en una situación preocupante tras los rebrotes". "Navarra es la cuarta Comunidad en tasa de casos confirmados después de la primera oleada, Navarra es la quinta Comunidad con mayor tasa de mortalidad y ahora, en la segunda oleada, los datos nos sitúan en que Navarra es la segunda Comunidad con la mayor tasa acumulada en los últimos 14 días, solo por detrás de Aragón", ha expuesto.



Esparza ha criticado que "el director gerente del SNS en funciones está de vacaciones, ¿les parece normal?". "A los ciudadanos no les puede parecer normal, como tampoco lo es que Navarra tenga uno de los mejores sistemas sanitarios de España y que sin embargo tengamos los datos que tenemos, ¿alguien tendrá alguna responsabilidad?", ha dicho, para señalar que "creo que sí hay responsables".



Ha rechazado la falta de información desde el Gobierno, "28 días con un apagón informativo" y "ahora todos los tenemos que apoyar a ustedes". "No están haciendo las cosas bien y después de lo ocurrido tras la primera oleada de la pandemia, seguimos igual, a rebufo de los acontecimientos", ha criticado, para indicar que "no hay una hoja de ruta clara". Esparza ha dicho que apoyarán el decreto foral porque "los navarros merecen el apoyo" y que pedirán que se tramite como ley.



La socialista Ainhoa Unzu ha manifestado que "Navarra está dando muestras de enorme responsabilidad". "Estamos ante un panorama complicado", ha dicho, para afirmar que "de autocomplacencia, nada". Ha comentado que el Ejecutivo ha adoptado medidas para frenar los brotes, entre ellas el decreto hoy convalidado. Ha pedido así a Esparza "menos populismo y más sensatez" y ha criticado su mensaje "tremendista".



Unzu ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" porque "tenemos un plan de contingencia muy sólido, se actúa con determinación y esta actuación precoz del Gobierno de Navarra evita que la enfermedad se complique". "No debemos confiarnos pero no podemos generar una alarma que no corresponde con la realidad", ha expuesto, para poner en valor los rastreos que se están haciendo.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha señalado que el decreto "da un paso atrás en nuestras relaciones sociales" y "no es ninguna novedad". "Era un escenario previsible el de los rebrotes; y ese escenario nos obliga a hacer una lectura desapasionada de la situación, severa y rigurosa sí", ha dicho, para indicar el director gerente del SNS "toma un merecidísimo descanso" como el resto de profesionales sanitarios.



Según ha dicho, "este decreto nos recuerda que la pandemia sigue estando entre nosotros". "Votaremos que sí a este decreto porque se ha tomado en tiempo y forma", ha afirmado, para criticar "alarmismos innecesarios; este Parlamento no está aquí para eso".



El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha indicado que su grupo votará que sí al decreto y ha dicho que "vienen meses complicados y el Gobierno tiene que tomar el liderazgo y los grupos parlamentarios estar a la altura con propuestas".



Ramírez ha dicho que a su grupo le preocupan los datos en la Comunidad foral y ha reiterado que "son necesarios test y más test y Navarra tiene los mecanismos para hacerlo". Ha hablado de "responsabilidad compartida" entre la sociedad y las instituciones, especialmente el Gobierno de Navarra. "A veces se pide responsabilidad a unos sectores concretos y se nos olvidan otros", ha apuntado.



Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, ha señalado que "el sistema sanitario está preparado para detectar y para una segunda ola". "La sociedad se ha relajado y la nueva normalidad son rebrotes", ha comentado, para señalar que "tenemos que transformar nuestro sistema, la forma de hacer y disfrutar". "Hay protocolos que se están trabajando", ha defendido.



Buil ha asegurado que se ha tomado una decisión en el ocio nocturno "cuando se ha detectado" un incremento de casos. "Hay que poner el foco en el trabajo que está desarrollando Salud, no somos autocomplacientes pero estamos tranquilos con los dispositivos en el SNS y en el departamento", ha dicho.



Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha manifestado que ratifican el decreto y ha comentado a Navarra Suma que "si fueran Gobierno no me esperaría una respuesta diferente a la del Gobierno". "No entiendo ni su posición ni que quieran se tramite como ley", ha dicho, para considerarlo "una irresponsabilidad".