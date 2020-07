Actualizada 11/07/2020 a las 06:00

Los equipos de rastreo del departamento de Salud detectaron este viernes un nuevo positivo relacionado con el brote localizado en Pamplona, por lo que se elevan a seis las personas contagiadas en la capital navarra. La aparición de este foco llevó al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, a mostrar su preocupación y pedir que no se acudiera a la ciudad desde regiones limítrofes este fin de semana, ya que, recordó, los Sanfermines de este año están suspendidos. Maya explicó que, en el tramo final de los Sanfermines, tradicionalmente acuden muchas personas del País Vasco y Francia, lo cual “es tremendamente bueno para la ciudad”, pero este año, al no haber fiestas, sugirió que “eviten el venir a Pamplona precisamente en esas fechas”. Este mensaje chocó frontalmente con el remitido por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, que invitó a visitantes nacionales y franceses a desplazarse a Pamplona donde “tienen las puertas abiertas, también en los no sanfermines”.

Tras entregar los premios de un certamen infantil de dibujo, el alcalde trasladó a los medios de comunicación su inquietud, aunque añadió que la información que tenía era que se circunscribía a un brote “muy controlado” que había tenido lugar en dos viviendas diferentes de la misma familia. “No es una buena noticia que haya rebrotes”, dijo el alcalde, que matizó que, en todo caso, se trataba de “una preocupación controlada” por la información que se le trasladaba desde los servicios sanitarios.

BAJA OCUPACIÓN HOSPITALARIA

En cuanto a hospitalizaciones, el Gobierno foral informó que se mantenía la baja ocupación con catorce personas en planta y una en la UCI. El jueves se produjeron dos ingresos, uno de una persona que fue confirmada como caso positivo en días anteriores en Pamplona, y un segundo caso de una vecina de Tudela, de avanzada edad y con un cuadro complicado, en el Hospital Reina Sofía. Por el momento, este último caso no se asocia con el brote de la boda, que contaba ya con un ingreso previo.

En este sentido, el departamento de Salud señaló que se había reforzado el equipo que se ocupa del rastreo de casos durante toda la semana. Así, de siete profesionales por turno se ha pasado a catorce, a lo que se une un incremento de la plantilla, de 21 a 31 personas, además de un refuerzo de los horarios mientras dure esta situación extraordinaria. La mayor parte de este contingente está centrando sus esfuerzos en la capital ribera, pero el departamento dirigido por Santos Induráin recordaba que estos profesionales estarán disponibles en cualquier otro punto de la Comunidad foral si fuera necesario.

Desde Salud recalcaban la importancia de ponerse en contacto con el teléfono 948 290 290 “al menor síntoma” compatible con la covid-19 y colaborar al recibir la llamada telefónica del equipo de rastreadores del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS



1. Mascarilla. Las autoridades sanitarias recomiendan encarecidamente llevar siempre puesta la mascarilla tanto en lugares cerrados como espacios abiertos. Solo los casos contraindicados médicamente están exentos.



2. Distancia social. Mantenerse en guardia tanto en entornos laborales como en la vía pública o los comercios para no situarse a menos de metro y medio de otras personas.



3. Ventilación. Los últimos estudios sobre la enfermedad apuntan a una probable transmisión aérea del coronavirus, por lo que cobra máxima importancia la continua ventilación de los espacios cerrados para evitar la propagación.



4. Higiene de manos. Otro de los puntos clave para atajar la cadena de contagios es el frecuente lavado de manos con jabón, al menos durante veinte segundos y frotando bien palma y dorso de las manos, así como el espacio entre los dedos.



5. Registro de personas. Se recomienda confeccionar una lista con los datos de contacto de todos los asistentes en eventos culturales y sociales que reúnan a muchas personas para facilitar la trazabilidad de positivos.