El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, de cara a este fin de semana, donde tradicionalmente en Sanfermines se produce un incremento de visitas a la ciudad, ha trasladado a aquellas personas "que están dudando si venir o no" de otras localidades "que este año no toca, que no es un año de Sanfermines y tenemos que evitar que haya aglomeraciones".



En este sentido, ha explicado que "de lugares donde habitualmente hay muchísimos autobuses previstos para acercarse a Pamplona, este año no ha sido tal". En este sentido, ha esperado que desde Francia, país que suele ser origen de varios visitantes a las fiestas durante el fin de semana, "también sean sensibles a esta situación y no vengan".



En declaraciones a los periodistas, Maya ha hecho un balance "muy positivo" de estos primeros días, que corresponderían a la celebración de las fiestas de San Fermín, suspendidas por el Covid-19, y ha destacado "el comportamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos".

Igualmente ha resaltado que los servicios de limpieza "también se han portado muy bien y ha agradecido a Policía Foral, Municipal y Nacional el dispositivo organizado. Ha reconocido que ha habido algunos establecimientos donde "se han incumplido normas, sobre todo de las personas que estaban en esos locales" pero que "cuando se les ha llamado la atención, en general han respondido muy bien".



Pendiente todavía de los días que quedan hasta el 14 de julio y, especialmente, este fin de semana, el alcalde no ha querido "lanzar las campanas al vuelo" pero ha remarcado que, en estos momentos, "el balance es muy positivo".



Preguntado por el dispositivo de cara a este fin de semana, Enrique Maya ha explicado que serán los cuerpos de seguridad "los que van marcando las pautas" y "lo que me transmiten es que la cosa va muy bien, que vamos a seguir muy atentos a lo que va ocurriendo pero que, en principio, tenemos que ser optimistas en cuanto al funcionamiento de esos recursos". Así, ha destacado que el control de aforo en zonas del Casco Viejo y la Plaza del Castillo "ha funcionado muy bien". "Vamos a mantener las medidas, los recursos y vamos a ir viendo si luego no es necesario utilizarlos, que es lo mejor que puede pasar", ha concluido.

"SE HACE UNA CAUSA DONDE NO LA HAY" CON LA MISA DEL 7 DE JULIO



Enrique Maya ha opinado que "se está haciendo una causa donde no la hay" en referencia a las críticas por su presencia en la zona reservada al Ayuntamiento de Pamplona en la misa de San Fermín cuando acudió "a título individual".



En este sentido, ha considerado que cuando el alcalde de Pamplona acude a estos actos religiosos "es de sentido común que tenga ese lugar porque el alcalde representa a la ciudad".



Enrique Maya ha afirmado que "he equilibrado mi responsabilidad con la pandemia porque no he ido a ninguna terraza a tomar nada, no he ido a ningún lugar donde pueda haber riesgo de contagio". "Lo que he hecho es ir a unos actos religiosos donde creo que debo estar, porque además mis creencias son esas y debo estar; lo que no puedo deslindar es que cuando acudo soy también el alcalde de la ciudad", ha remarcado.



Al respecto, ha criticado que "estamos llegando a unos extremos que sólo pasan aquí" y que "se está haciendo una auténtica exageración de algo muy sencillo, que es que hay unos actos en los que el alcalde de la ciudad acude cumpliendo todas las normas".

LA CAMPAÑA 'LOS VIVIREMOS' "CUMPLE" CON LA ORDENANZA DEL EUSKERA



Preguntado sobre la colocación del euskera en la campaña municipal 'Los Viviremos', en la cual este idioma se sitúa al mismo nivel que el inglés y el francés, mientras el castellano está en primer plano, Maya ha contestado que "hay una ordenanza que está en vigor y lo que queremos es cumplir con las normas".



"Si hay alguien que piensa que hay un incumplimiento, que nos lo haga llegar, que nos diga por qué, que haga la correspondiente alegación y la analizaremos", ha señalado.



Enrique Maya ha resaltado que el euskera "lo tenemos que poner exactamente en el lugar que dice la ordenanza" y ha indicado que "estamos en una zona mixta, no estamos en una zona vascófona". "Donde de verdad está habiendo incumplimientos de lo que dice la ley es en la zona vascófona donde muchísimos comunicados están sólo en euskera", ha asegurado.

EL AYUNTAMIENTO ANALIZARÁ LAS MULTAS DE LA ZONA AZUL DEL 7 DE JULIO



Preguntado por el incremento de multas en la zona azul el día 7 de julio, día que se fijó como día laboral debido a la suspensión de las fiestas, el alcalde ha explicado que "entiendo la confusión porque el mensaje que se había dado es que era día festivo, pero era día festivo porque el Ayuntamiento cerraba".



En este sentido, ha explicado que esta cuestión se ha analizado este jueves en la Junta de Gobierno y ha apuntado que "vamos a ver finalmente en qué acaba".